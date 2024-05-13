Українські військові збили Ка-52. Це російський вертоліт, який отримав назву “Алігатор”

Воїни 47 окремої механізованої бригади сьогодні збили російський вертоліт Ка-52 “Алігатор”.

Про це повідомили в пресслужбі бригади, передають Новини України – НСН.

Зазначається, що один такий гелікоптер кошутє 16 мільйонів доларів.

«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу. Працюємо далі!» — кажуть у бригаді.

ЗСУ сьогодні збили Ка-52 “Алігатор” ворога – що відомо

Вертоліт Ка-52, або “Алігатор”, призначений для здійснення розвідки місцевості, наведення цілей та координації дій групи інших вертольотів. Ка-52 також може завдавати ударів по бронетехніці, живій силі та повітряних цілях. Назву “Алігатор” отримав за свій зовнішній вигляд, який нагадує силует алігатора.

Як ми повідомляли раніше, днями у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили про збиття ворожого літака Су-25. українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдійвському напрямку.

“Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25”, – йдеться в заяві бригади

Там зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож “будуть падати й далі”.

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