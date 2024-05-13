13 травня на фронті: у ворога рекордні втрати за весь час, гаряче під Харковом і на Запоріжжі

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот десяту добу. Розповідаємо про ситуацію 13 травня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Зазначимо, що сьогодні, мабуть, уперше за весь час повномасштабної війни Генштаб ЗСУ досі, станом на момент публікації цієї новини (13:00), не оприлюднив зведених даних по ситуації на фронті за добу. А оприлюднив лише інформацію про обстановку на Харківському напрямку і про втрати окупантів. Зазвичай загальний звіт з’являється щоранку орієнтовно о 10-й.

Тож Новини України – НСН публікують інформацію, яка наразі доступна. Немає даних по східним напрямкам – по ситуації на Донбасі, а також на півночі. Матеріал оновимо, якщо ці дані з’являться.

13 травня на фронті – що відбувається

Ситуація на Харківському напрямку

Про неї у Генштабі ЗСУ повідомили вночі.

Зазначається, що Сили оборони продовжують відсіч збройної агресії російської федерації.

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 – ще тривають.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

На даний час ворог має тактичний успіх.

Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

Ситуація на Півдні

Про неї повідомляють в Силах оборони Півдня.

Протягом минулої доби в операційній зоні Сил оборони Півдня продовжилося контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих штурмів.

Ворог не полишав безуспішних спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 22 штурми, з них 19 в районі Старомайорського та 3 в районі Роботиного.

На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини минулої доби ворог штурмових дій не вів.

Окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали авіаційні удари із застосуванням керованих авіабомб, використали велику кількість ударних дронів різних типів, постійно здійснюють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 207 розвідувальних БпЛА.

Кораблів ворожого флоту у Чорному та Азовському морях не спостерігається. Ракетоносії перебувають у пунктах базування.

Минулої доби ворог здійснив ракетний удар балістичною ракетою в напрямку Херсонщини. Унаслідок влучання пошкоджено лінії електропередачі.

Окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали авіаційні удари із застосуванням керованих авіабомб, використали велику кількість ударних дронів різних типів, постійно здійснюють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 207 розвідувальних БпЛА.

Упродовж минулої доби, 12 травня, знищено розвідувальний БпЛА «Орлан-10» на Одещині та ударний БпЛА »Ланцет» на Херсонщині.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 227 FPV-дронів, 9 ударних БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 276 осколкових боєприпасів.

Унаслідок застосування ворогом засобів ураження по Херсону та 9 населених пунктах Херсонщини пошкоджено приватні житлові будинки та вежа стільникового зв’язку. Жертв серед населення немає.

На Миколаївщині ворожою артилерією обстріляно акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду. Люди не постраждали.

На Дніпропетровщині ворог застосував FPV-дрони та обстріляв артилерією Нікопольщину, Мирівську та Марганецьку громади. Унаслідок застосування ворогом засобів ураження пошкоджені приватні житлові будинки, господарськи споруди та газогін. Жертв серед населення немає.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 9 населених пунктів. Унаслідок застосування ворогом засобів вогневого ураження пошкоджені приватні житлові будинки. Люди не постраждали.

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 94 особи.

Також ворог втратив 22 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

4 гармати;

11 одиниць авто-бронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 аерофотостанція;

3 човни.

Знищено польовий пункт боєпостачання, 3 місця пусків БпЛА, 3 вогневі позиції та 4 спостережні пункти.

Втрати окупантів: загальні і за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько (+1740) осіб – це рекорд,

танків ‒ 7485 (+31) од,

бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,

артилерійських систем – 12487 (+15) од,

РСЗВ – 1070 (+4) од,

засоби ППО ‒ 797 (+0) од,

літаків – 350 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),

крилаті ракети ‒ 2197 (+3),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2048 (+6)

Дані уточнюються.

Також стало відомо, що вже сьогодні воїни 47 ОМБр приземлили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вартістю $16 млн.

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