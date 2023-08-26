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Військово-морські сили України створили бригаду морських дронів

Журналіст
Військово морські сили України створили бригаду морських дронів
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У складі Військово-морських сил ЗСУ сформували окрему бригаду морських дронів.

Як зазначає «Мілітарний», про створення нового з’єднання стало відомо під час урочистостей з нагоди Дня незалежності України, передає НСН.

У публікації зазначається, що президент Володимир Зеленський 24 серпня на Софійській площі вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

Зокрема, бойовий прапор отримала і 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше про існування такого підрозділу у складі українського військового флоту публічно не повідомлялося.

Таким чином, у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригаду для застосування морських безпілотників (безпілотних суден).

Імовірно, саме цей підрозділ атакує морськими безекіпажними катерами, російські військові об’єкти у окупованому Криму та кораблі ворожого флоту у Чорному морі. Однак, публічно про діяльність 385-ї окремої бригади морських безпілотників ВМС ЗСУ, зі зрозумілих причин не повідомляють.

Крім того, сам факт створення окремої бригади спецпризначення з катерами-камікадзе в складі ВМСУ непрямо підтверджує слова очільника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що уже налагоджено «нормальне серійне виробництво» такого виду зброї, і що тут вже не йдеться про «напівкустарне» виробництво «у гаражах».

Морські дрони Sea Baby, літо 2023 року, зображення прес служба СБУ

Морські дрони Sea Baby, літо 2023 року, зображення пресслужба СБУ

Тим більш в умовах, що коли 30% морських дронів уражають призначені цілі, але інші 60-70% знищуються окупантами, то сам факт переходу на серійне виробництво в принципі є необхідною запорукою для продовження атак на Чорноморський флот РФ з використанням катерів-камікадзе.

В свою чергу, факт створення бригади спецпризначення з морськими дронами саме в складі ВМСУ також демонструє, що кожна атака з використанням цього виду зброї насправді є результатом координованих зусиль одразу кількох складових Сил оборони України, тобто національного флоту та спеціальних служб, пише Defense Express.

До появи Magura V5 на той момент уже підтверджувалось з відкритих джерел факт використання Україною чотирьох різних типів катерів-камікадзе, а дрон Sea Baby, про існування якого стало відомо зі слів глави СБУ Василя Малюка, якраз і є шостим типом морського дрона-камікадзе в розпорядженні наших захисників.

Український надводний дрон камікадзе Magura V5, скріншот з відео видання CNN

Український надводний дрон камікадзе Magura V5, скріншот з відео видання CNN

На цьому тлі окремо цікавим виглядає питання, як в рамках однієї морської бригади можуть уживатись між собою одразу 6 різних типів морських дронів-камікадзе, зокрема чи є якісь відмінності в управлінні та обслуговуванні. Але на це питання у відкритому доступі відповіді поки що немає.

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