Військово-морські сили України створили бригаду морських дронів

У складі Військово-морських сил ЗСУ сформували окрему бригаду морських дронів.

Як зазначає «Мілітарний», про створення нового з’єднання стало відомо під час урочистостей з нагоди Дня незалежності України, передає НСН.

У публікації зазначається, що президент Володимир Зеленський 24 серпня на Софійській площі вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

Зокрема, бойовий прапор отримала і 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше про існування такого підрозділу у складі українського військового флоту публічно не повідомлялося.

Таким чином, у складі ВМС України вперше в історії сформована окрема бригаду для застосування морських безпілотників (безпілотних суден).

Імовірно, саме цей підрозділ атакує морськими безекіпажними катерами, російські військові об’єкти у окупованому Криму та кораблі ворожого флоту у Чорному морі. Однак, публічно про діяльність 385-ї окремої бригади морських безпілотників ВМС ЗСУ, зі зрозумілих причин не повідомляють.

Крім того, сам факт створення окремої бригади спецпризначення з катерами-камікадзе в складі ВМСУ непрямо підтверджує слова очільника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що уже налагоджено «нормальне серійне виробництво» такого виду зброї, і що тут вже не йдеться про «напівкустарне» виробництво «у гаражах».

Тим більш в умовах, що коли 30% морських дронів уражають призначені цілі, але інші 60-70% знищуються окупантами, то сам факт переходу на серійне виробництво в принципі є необхідною запорукою для продовження атак на Чорноморський флот РФ з використанням катерів-камікадзе.

В свою чергу, факт створення бригади спецпризначення з морськими дронами саме в складі ВМСУ також демонструє, що кожна атака з використанням цього виду зброї насправді є результатом координованих зусиль одразу кількох складових Сил оборони України, тобто національного флоту та спеціальних служб, пише Defense Express.

До появи Magura V5 на той момент уже підтверджувалось з відкритих джерел факт використання Україною чотирьох різних типів катерів-камікадзе, а дрон Sea Baby, про існування якого стало відомо зі слів глави СБУ Василя Малюка, якраз і є шостим типом морського дрона-камікадзе в розпорядженні наших захисників.

На цьому тлі окремо цікавим виглядає питання, як в рамках однієї морської бригади можуть уживатись між собою одразу 6 різних типів морських дронів-камікадзе, зокрема чи є якісь відмінності в управлінні та обслуговуванні. Але на це питання у відкритому доступі відповіді поки що немає.

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