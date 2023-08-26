Московську область атакували дрони 26 серпня, не працювали аеропорти (відео)

Вночі 26 серпня Московську область атакували дрони. У Росії повідомили про збиття БПлА

У Московській області відпрацювало ППО, внаслідок чого було збито один дрон, повідомили в міноборони РФ. Влада знову на кілька годин закрила аеропорти.

Про це розповідає НСН з посиланням на низку джерел.

Столиця РФ Москва в ніч на суботу, 26 серпня, зазнала чергової атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА). За даними міноборони РФ, у Московській області було збито український безпілотник “літакового типу”.

“Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Істринського району Московської області”, – заявили у відомстві.

Інцидент стався близько 03:00 за місцевим часом. Зазначається, що ціллю удару безпілотника були об’єкти на “території Москви й Московської області”.

Першим про збиття дрона повідомив мер Москви Сергій Собянін. “Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до Москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих і руйнувань немає”, – написав Собянін у своєму Telegram-каналі. Російський посадовець також додав, що на місці події працювали екстрені служби.

Істринський район розташований на відстані близько 70 кілометрів від Москви.

Московську область атакували дрони 26 серпня: відео

Знову кілька годин не працювали аеропорти

Тим часом унаслідок повітряної тривоги три найбільші московські аеропорти – Шереметьєво, Домодєдово і Внуково – призупиняли польоти на кілька годин, повідомило російське агентство “ТАСС” з посиланням на авіаслужби.

Нагадаємо, 23 серпня безпілотники теж атакували Московську область і вже традиційно влучили у “Москва-Сіті”.

Наслідки атаки дронами 23 серпня по “Москва-сіті”

Як відомо, напередодні російська окупаційна влада повідомила про масовану атаку дронів по об’єктах у Криму, в якій, за даними Москви, взяло участь загалом 42 БпЛА.

Також за день до того міністерство оборони РФ заявило, що збило запущену Україною ракету над Калузькою областю, що межує з Московською областю. Москва традиційно звинувачує в атаках Київ.

Натомість Україна майже ніколи публічно не бере на себе відповідальність за атаки на території Росії або на підконтрольній Росії території України, але в останні місяці заявляє, що знищення російської військової інфраструктури допомагає Києву вести контрнаступ.

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