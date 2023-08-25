«Це салют, чи що?»: вночі 25 серпня росіяни у двох областях здригалися від вибухів (відео)

Вночі 25 серпня росіяни у двох областях здригалися від вибухів. Влада країни-агресорки знову повідомляє про повітряні атаки. У мережі оприлюднено фото і відео нічної «бавовни», передає НСН.

Вночі, 25 серпня, на території Калузької та Тульської областей РФ була зафіксована серія вибухів. Про це інформують російські ЗМІ.

Повідомляється, що жителі Тульської і Калузької областей чули звуки вибухів та роботу ППО. Попередньо йдеться про кілька випадків знищення безпілотників і ракет у небі. Зокрема, три вибухи чули жителі міст Обнінськ і Малоярославець Калузькій області. Також вибухи фіксувались біля військового аеродрому “Шайковка”, де базуються винищувачі МіГ-31, які є носіями ракет “Кинджал”.

У Міноборони РФ заявили про нібито відбиту ракетну атаку на “цивільні обʼєкти”.

“Сьогодні вночі припинено спробу здійснити атаки по цивільних об’єктах на території Російської Федерації ракетою допрацьованого комплексу ППО С-200”, – зазначено у повідомленні Міноборони РФ

Крім того, повідомляється, що московські аеропорти “Домодєдово” і “Внуково” знову були тимчасово закритті на приймання і виліт літаків.

Вночі 25 серпня росіяни у двох областях здригалися від вибухів: відео

“Це салют , чи що?”

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