Треш-вісті з боліт 20 серпня: грандіозний провал, Москва тоне, атаковано Курськ

Журналісти НСН зібрали треш-вісті з боліт 20 серпня. І маємо вам сказати, що сьогодні з московії прилетіла ну дуже-дуже жирна треш-новина, яка вкотре зганьбила на весь світ цю пихату недодержаву, яка чомусь думає, що вона – могутня і розумніша за всіх. Сьогодні стало відомо про ГРАНДІОЗНИЙ провал росії.

Треш-вісті з боліт 20 серпня

«Ана утанула в луннам морє»

Сьогодні на болотах попрощалися з мрією стати (чи хоча б показати себе) космічною державою. Широко розпіарена пропагандою місячна програма закінчилася несподівано і ганебно. А мільярди грошей і 15 років старань перетворилися на космічний пил. Російська «Луна-25» самоліквідувалася об місяць.

Нагадаємо, 10 серпня РФ запустила космічний апарат «Луна-25», який мав здійснити посадку в районі Південного полюса Місяця 21 серпня.

Це було ось так:

З цією темою усі носилися як шалені, навіть трохи підзабувши про інший привід пишатися – “взятий за три дні Київ”.

А учора ‘Роскосмос’ видав станції ‘імпульс для переходу на передпосадкову орбіту’, але ‘відбулася позаштатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр’.

Сьогодні Роскосмос заявив, що станція ‘Луна-25’ перейшла на нерозрахункову орбіту і зіткнулася з Місяцем, припинивши своє існування

У російських телеграм-каналах пишуть, що, мовляв, Роскосмос тепер просить Адміністрацію бункерного заборонити російським медіа публікувати критичні матеріали про провал космічної програми Луна-25. Адже Катастрофа з дослідницькою станцією стала найбільшим провалом Росії у космосі за останні 20 років з моменту затоплення російської космічної станції.

Тим часом з’явилася інформація, що російські недовчені вже будують нові плани. Вони розраховують, що роботи з наступних місячних апаратів будуть прискорені. Директор Інституту космічних досліджень Петрукович вважає, що розвиток місячної програми є трендом світової космонавтики у найближчі роки, в якому росії потрібно взяти участь.

Це ж треба! Не пройшло ще й дня від катастрофи, а вони вже знову про щось мріють. Правду ж кажуть, що дещо не тоне.

Москва йде під воду

Москва, мабуть, хоче показати, що вона не оте саме «дещо», тому сьогодні тоне. Пишуть що тут випало 40% місячної норми опадів.

Столицю боліт заливають тропічні дощі. І болотяни потрапили у своє звичне середовище.

Ось тільки подивіться на них, як вони радіють.

А ще природний катаклізм показав, що навіть у найбагатшому місті росії все зроблене з гівна та палок. Бо дощ легко пробиває дахи. Зокрема, злива пробила дах концертної зали VK Stadium. Після цього всередині вимкнулося світло. Вода залила сцену та танцпол. З будівлі було евакуйовано понад 1000 осіб.

Нижче ще декілька сьогоднішніх відео із затопленої Москви.

Бурятія теж тоне

Разом з Москвою тоне і Бурятія. Тут навіть запровадили режим НС. Річка Холодна вийшла з берегів і розмила ділянку БАМ. Пошкоджено 200 м залізничного полотна, рух потягів зупинено.

Атаки, атаки і знову атаки

Росіянське ППО таке ж діряве, як і дахи супер-пупер пафосних столичних центрів. Тому безпілотники з легкістю дістаються туди, куди їм заманеться. І відбувається це щодня. І вже навіть не по одному разу на день.

Скажімо, сьогодні дрони намагалися атакувати Москву. Сталося це рано вранці. Через атаку вже традиційно закривали столичні аеропорти Внуково і Домодєдово.

Про атаку о 04:34 заявив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, силами ППО вона нібито була припинена. Згодом відзвітувалося і міністерство оборони. Там зазначили, що 20 серпня близько 4 ранку за московським часом начебто було припинено спробу “київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу” по об’єктах на території Москви та Московської області.

Також дісталися дрони і Курської області. А саме прилетіли на залізничний вокзал у Курську, через що приміщення трохи підгоріло.

Офіційно повідомлялося, що на Курському вокзалі понівечено дах, фасад і першу платформу. Осколкові поранення отримали п’ятеро осіб.

Працювала ППО сьогодні і у Білгородській області. Росіяни заявили, що на підльоті до Білгорода нібито було збито 12 повітряних цілей.

А ще дрони-камікадзе спробували атакувати Ростовську область. Безпілотники теж нібито були нейтралізовані засобами РЕБ. За словами губернатора області Голубєва, два безпілотники впали на території військової частини в Каменську. Ще один – у районі Новошахтинська.

Мега-пожежа на OZON

Ні дня без мега-пожеж – це девіз росіянців. І неділя 20 серпня не стала виключенням. Сьогодні у Підмосков’ї палав склад OZON.

Пожежа сталася у будівлі заввишки приблизно 6 з половиною поверхів. Площа займання постійно збільшувалася, локалізувати вогонь не вдавалося, пожежникам не вистачало води і вони навіть покликали на допомогу вертоліт. Коротше, було гарно.

В Анапі перейменували гору Сукко

В Анапі невідомі перейменували гору Сукко. Взагалі то це була народна назва Економічної гори. Напису Сукко було понад 50 років. Його було викладена з великих каменів, і можна було побачити навіть із супутників. Але тепер, судячи з напису, гора називається трохи інакше. І так навіть краще, хіба ні?

Вбив – пішов на війну – повернувся – зґвалтував

Ну, а цією історією вже нікого не здивуєш, бо подібне у росії тепер – звичайні справи. На Кіровщині розшукують колишнього бійця ПВК «Вагнер». Повернувшись з війни в Україні, він сильно побив та зґвалтував дівчину.

У грудні 2020-го на Кіровщині було скоєно резонансне вбивство. В одній із квартир у селищі Созимський було виявлено тіло 20-річної студентки коледжу з відкритою раною голови. Виявилося, що тоді її на ґрунті ревнощів забив молотком 24-річний правоохоронець (!) Олексій Костромін. Вбивцю спіймали та засудили.

Але навіть п’яту частину терміну колишній силовик так і не відсидів. Він вирушив добровольцем до ПВК «Вагнер» і нещодавно повернувся на волю. Незабаром він став підозрюваним у ще одному злочині. За версією слідства, 18 серпня Костормін жорстоко побив, а потім зґвалтував 26-річну дівчину.

Постраждала опинилась у лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, забиттям мозку, переломом обличчя, колотими ранами шиї та контузією очних яблук. Вона знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

Гойда! Продовжуйте в тому ж дусі.

Не перемикайтеся, залишайтеся з нами, бо далі буде.

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