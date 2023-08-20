Перша в історії рф місячна місія «Луна-25» схоже закінчилася гучним пшиком – апарат зник

Хотіли показати, які вони руті підкорювачі космосу, але вчергове показово сіли у калюжу. Широко розпіарена у ворожих ЗМІ перша в сучасній історії росії місячна місія «Луна-25» схоже закінчилася гучним пшиком і накрилася мідним тазом. Міжпланетна станція зникла з радарів після того, як на її борту сталася «позаштатна ситуація», передає НСН.

Пресслужба «Роскосмосу» повідомила, що це сталося 19 серпня о 14:10 під час переходу станції на передпосадкову орбіту.

Відповідно до програми польоту о 14:10 був виданий імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту. Під час виконання операції на борту станції сталася нештатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр із заданими параметрами. Фахівці групи керування проводять аналіз ситуації, — заявили у відомстві

Інших подробиць не повідомляють, і станом на ранок 20 серпня про долю станції нічого не відомо. Спеціалісти кажуть, що така ситуація, вірогідно, призвела до її втрати.

Фахівці пояснюють, що тормозний імпульс було встановлено станції для того, щоб трохи зменшити периселеній – місячний перигей. Це потрібно для наближення моменту успішної посадки. Однак рухова установка відпрацювала імпульс неправильно, схоже, що в півтора рази більше за належне. Якщо це справді так, то станція могла вийти на незамкнену орбіту зниження, тобто – прямим наведенням на Місяць.

Поки що незрозуміло, через що було дано неправильний імпульс. Може, помилки у розрахунках, може виникла проблема у системі зв’язку чи з управлінням. Та й людський фактор ніколи виключати не можна. Наразі йде «розбір польотів», – кажуть спеціалісти

Місія «Луна-25» схоже закінчилася гучним пшиком

Відомо, що перший заступник генерального директораз розвитку орбітального угруповання та перспективних проектів ‘Роскосмосу’ Олександр Іванов особисто приїхав до НУО ім. Лавочкина і проводив нараду щодо ситуації з апаратом ‘Луна-25’.

Поки що налагодити зв’язок з апаратом не вдалося. Його стан невідомий.

Якщо інформація, що апарат видав імпульс на гальмування в півтора рази більше за норму правдиві, то апарат вже спочиває в Морі спокою на поверхні Місяця, – констатують деякі російські Телеграм-канали

Також дописувачі жартують, що підкорити Місяць росіянам вдалося так само успішно, як і взяти Київ за три дні чи вдасться взяти Куп’янськ.

«Луна-25» — це перша в сучасній історії росії місячна місія. Її запустили 11 серпня цього року. Попередню станцію «Луна-24» запускали 1976 року, за Радянського Союзу.

Планувалося, що 21 серпня «Луна-25» сяде на Південному полюсі Місяця, на північ від кратера Богуславського. Основним її завдання було — перевірка технології мʼякої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника Землі та розвідка ресурсів. Але щось, як завжди у ролсіян, пішло не так.

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