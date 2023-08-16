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Тег:
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Дно Каховського водосховища стало схоже на футбольне поле (відео)

Журналіст
Дно Каховського водосховища стало схоже на футбольне поле (відео)
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Дно Каховського водосховища стало нагадувати футбольне поле. Там, де раніше були глибокі води, тепер рясніє густа зелена трава.

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС з Каховського водосховища пішла вода і тепер на його місці пустеля, яка поступово заростає різними видами рослин.

У мережі з’явились нові кадри, як тепер виглядає колишня водойма. Їх оприлюднив телеграм-канал Південь інформ, передає НСН.

“Каховське водосховище, це просто шок. Я шокована. Це просто якесь футбольне поле”, чутно голос за кадром.

На відео можна побачити, що там, де раніше була вода, тепер рясніє густа зелена трава. У якому саме місці знятий ролик, не уточнюється.

Дно Каховського водосховища стало схоже на футбольне поле. Відео

Раніше ми писали, що у Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи.

Місцеві мешканці висаджували там картаплю і кабачки.

У Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи фото

Наразі місце, де було водосховище все більше заростає травою і стає лугом. А про минуле цієї місцевості нагадують старі човники, містки рибалок і ракушки.

Обмілілий берег водосховища після підриву Каховської ГЕС перетворився на луговину на Запоріжжі

Обмілілий берег водосховища після підриву Каховської ГЕС перетворився на луговину

дно Каховського водосховища у нікополі

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