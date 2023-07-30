5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоКаховське водосховище

У Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи – слідом за картоплею висадили кабачки (фото)

Журналіст
У Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи – слідом за картоплею висадили кабачки
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Жителі Нікополя перетворили дно Каховського водосховища на городи. Тепер там разом з картоплею ростуть і кабачки.

Про це повідомляє видання Nikopolnews, якому місцеві мешканці передали фото з новоутворених городів, пише НСН.

На світлинах видно результати роботи незламних містян – плоди виросли просто серед ракушок.

У Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи 2

У Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи 1

У Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи фото

Як зазначає видання, рядочки рівненькі, що свідчить саме про результат людської діяльності, а не про випадкове потрапляння насіння у землю.

Після того, як на дні колишнього водосховища були помічені рядки картоплі, про хазяйновитість нікопольців дізналася не тільки вся Україна, а й люди за кордоном.

У Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи 3

Деякі з них телефонують або пишуть своїм знайомим, які проживають на Нікопольщині, і питають: «А що, правда, що у вас там росте картопля???».

Людям важко повірити, що колись могутнє Каховське море більше не має води.

берез обмілілого водосховища

водосховище обміліло

колишнє каховське водосховище

дно Каховського водосховища у нікополі

на дні колишнього водосховища

Дно Каховського водосховища все більше заростає травою і стає лугом. А про минуле цієї місцевості нагадують старі човники, містки рибалок і ракушки.

дно водосховища

Дно Каховського водосховища

Ще новини України: Так, чи варто відновлювати Каховське водосховище – аргументів «за» більше ніж «проти»

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×