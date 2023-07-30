У Нікополі дно Каховського водосховища перетворили на городи – слідом за картоплею висадили кабачки (фото)

Жителі Нікополя перетворили дно Каховського водосховища на городи. Тепер там разом з картоплею ростуть і кабачки.

Про це повідомляє видання Nikopolnews, якому місцеві мешканці передали фото з новоутворених городів, пише НСН.

На світлинах видно результати роботи незламних містян – плоди виросли просто серед ракушок.

Як зазначає видання, рядочки рівненькі, що свідчить саме про результат людської діяльності, а не про випадкове потрапляння насіння у землю.

Після того, як на дні колишнього водосховища були помічені рядки картоплі, про хазяйновитість нікопольців дізналася не тільки вся Україна, а й люди за кордоном.

Деякі з них телефонують або пишуть своїм знайомим, які проживають на Нікопольщині, і питають: «А що, правда, що у вас там росте картопля???».

Людям важко повірити, що колись могутнє Каховське море більше не має води.

Дно Каховського водосховища все більше заростає травою і стає лугом. А про минуле цієї місцевості нагадують старі човники, містки рибалок і ракушки.

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