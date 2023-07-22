На дні Каховського водосховища з’явилося «футбольне поле» (фото)

На дні Каховського водосховища, тепер уже колишнього, з’явилося «футбольне поле». Так називають результат своїх старань співробітники національного природного парку «Кам’янська січ», що на Херсонщині, передає НСН, посилаючись на Рубрику.

Після підриву дамби Каховської ГЕС Каховське водосховище майже повністю обміліло — залишилась лиш тонка стрічка річища Дніпра.

Як відомо, осушення Каховського водосховища може призвести до того, що шкідливі осади, які накопичувались на дні річок та водосховищ роками, після повного висихання берегів будуть розвіюватись вітром, вбиратись у рослини, та врешті-решт потрапляти в організми тварин та людей. Наскільки вони будуть небезпечними — поки що невідомо, проте екологи б’ють на сполох: дно Каховського водосховища необхідно “захистити”, засіявши його однорічними рослинами.

Національний природний парк “Кам’янська Січ”, який розмістився в Херсонській області вздовж берега колишнього Каховського водосховища, уже почав боротись із пересиханням оголеного дна.

Хоч ми й наймолодший парк, але в нас найбільш потужний науковий відділ. Ми маємо сімох професорів, і ми розробили проєкт. Всі з нами погодились, і ОВА, і Міндовкілля, і Кабмін. Це проєкт, за яким ми однорічними рослинами будемо засівати територію, яка обміліла, — розповів директор НПП “Кам’янська Січ” Сергій Скорик

Проєкт уже реалізовують.

На дні Каховського водосховища з’явилося «футбольне поле»

Це дозволить вирішити одразу три проблеми: запобігти ерозії ґрунтів, зберегти вологу та не дати вітру підіймати небезпечний пил. Оголене дно водосховища природоохоронці засіяли однорічними рослинами. Сергій Скорик називає це “нашим футбольним полем” — паростки вже мають 5-7 сантиметрів висоти.

“Усі працівники протягом 7 днів виходили в поле та збирали насіння однорічних рослин: вони швидко проростають, і можна спостерігати, що буде на дні на наступний рік. Можливо, це буде інший проєкт, а можливо, повторимо цей”, – каже Скорик

Єдина проблема лише в тому, що реалізувати проєкт Нацпарк має змогу лише на території установи — це лише невелика частина оголеного дна водосховища. До того ж, частина дна знаходиться в “сірій зоні”.

Проте в парку сподіваються, що проєкт буде взятий за основу іншими природно-заповідними фондами та громадами.