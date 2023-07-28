Треш-вісті з боліт 28 липня почали прилітати ще вночі, а журналісти НСН збирали їх і тепер розкажуть вам, що відбувалося на Московії сьогодні.

Треш-вісті з боліт 28 липня

Отже, треш почався ще з ночі. Ну, як треш? Для українців ні, а для московитів – поки що так, вони ще не дуже звикли до вибухів над головою. Сподіваємось, тут ключове «поки що».

«Вночі було здійснено спробу атаки столиці ворожим безпілотником, збитого силами Міноборони», — заявив мер Москви Собянін «Вранці було припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом об’єктами на території Московської області», – заявили у міноборони рефе

Протягом дня «бавовна» ще розквітала то тут, то там на болотах. А увечері, якраз коли ростовський губернатор розпинався про надійну ППО, до Таганрога підлітали ракети.

І підлетіли. І наробили ТРЕШОВОГО ТРЕШУ. Розламані будівлі, бите скло, «Ой, мамочка, что это???», «Бабахнуло як. Я так злякалась» і тому подібне красівоє. Кажемо ж, не звикли болотяни ПОКИ ЩО до прильотів.

Влада наввипередки почала заявляти, що ракети (а їх, за даними росіянців, було дві) успішно збито, а то все уламки. Ну, як успішно… Влада каже, про десятки постраждалих. А у Таганрозі увели режим надзвичайної ситуації.

Крім того, вибух прогримів ще й у Самарі на нафтопереробному заводі.

Винним призначили електрика з цього ж заводу, народженого в українському місті Ізяслав (а як же ж!) і прописаного в Тюмені.

Кажуть, що він заходив на завод з пакетиком, а вийшов вже без, і до того ж виходив останнім. А значить, вибухівку заклав саме він – ЗАЛІЗНИЙ АРГУМЕНТ.

Тим часом, у Мі-26, що належить прикордонній службі ФСБ, без всяких там вибухів і «бавовн» відпав хвіст. Просто під час спроби злету в аеропорту Якутська. Просто відпав. Ну а що?

Ну, а пересічні болотяни продовжують розважатися, хто як може.

Так, наприклад, у Самарській області черговий «херой расії», колишній засуджений і вояка ПВК «Вагнер», що отримав амністію після того, як вбивав дітей і дорослих в Україні, перейшов тепер на російських дітей. Він викрав і побив 9-річну дівчинку.

Запропонував їй морозиво, запросив до себе додому і раптово почав бити з особливою жорстокістю. У третьокласниці численні забої, крововиливи і переломи. Пояснити мотивів свого вчинку зек не зміг, і тепер знову сяде. А потім знову на війну. Це руській мір.

А у Волгограді п’яний піп, 53-річний Сергій Акімочкін, клірік Волгоградської і Камишанської єпархії, влаштував масову ДТП, протаранивши на своїй іномарці декілька чужих автівок.

Коли його намагалися затримати, влаштував скандал. Кричав, що «руського священика заламали і що він тепер перейде в іслам».

А тим часом на болотах ще триває саміт «Росія-Африка», і бункерний дід продовжує обіцяти золоті гори гостям в рамках свого нового проєкту «Чорноросія». Зокрема, він хоче будувати в Африці заводи і електростанції.

«А нам же ж що?» – питають, розкривши рота, расіянці. Та ясно ж, ЩО

Не перемикайтесь, далі буде. До нових зустрічей!

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