Треш-вісті з боліт 28 липня почали прилітати ще вночі, а журналісти НСН збирали їх і тепер розкажуть вам, що відбувалося на Московії сьогодні.
Треш-вісті з боліт 28 липня
Отже, треш почався ще з ночі. Ну, як треш? Для українців ні, а для московитів – поки що так, вони ще не дуже звикли до вибухів над головою. Сподіваємось, тут ключове «поки що».
«Вночі було здійснено спробу атаки столиці ворожим безпілотником, збитого силами Міноборони», —заявив мер Москви Собянін
«Вранці було припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом об’єктами на території Московської області», – заявили у міноборони рефе
Протягом дня «бавовна» ще розквітала то тут, то там на болотах. А увечері, якраз коли ростовський губернатор розпинався про надійну ППО, до Таганрога підлітали ракети.
І підлетіли. І наробили ТРЕШОВОГО ТРЕШУ. Розламані будівлі, бите скло, «Ой, мамочка, что это???», «Бабахнуло як. Я так злякалась» і тому подібне красівоє. Кажемо ж, не звикли болотяни ПОКИ ЩО до прильотів.
Влада наввипередки почала заявляти, що ракети (а їх, за даними росіянців, було дві) успішно збито, а то все уламки. Ну, як успішно… Влада каже, про десятки постраждалих. А у Таганрозі увели режим надзвичайної ситуації.
Крім того, вибух прогримів ще й у Самарі на нафтопереробному заводі.
Винним призначили електрика з цього ж заводу, народженого в українському місті Ізяслав (а як же ж!) і прописаного в Тюмені.
Кажуть, що він заходив на завод з пакетиком, а вийшов вже без, і до того ж виходив останнім. А значить, вибухівку заклав саме він – ЗАЛІЗНИЙ АРГУМЕНТ.
Тим часом, у Мі-26, що належить прикордонній службі ФСБ, без всяких там вибухів і «бавовн» відпав хвіст. Просто під час спроби злету в аеропорту Якутська. Просто відпав. Ну а що?
Ну, а пересічні болотяни продовжують розважатися, хто як може.
Так, наприклад, у Самарській області черговий «херой расії», колишній засуджений і вояка ПВК «Вагнер», що отримав амністію після того, як вбивав дітей і дорослих в Україні, перейшов тепер на російських дітей. Він викрав і побив 9-річну дівчинку.
Запропонував їй морозиво, запросив до себе додому і раптово почав бити з особливою жорстокістю. У третьокласниці численні забої, крововиливи і переломи. Пояснити мотивів свого вчинку зек не зміг, і тепер знову сяде. А потім знову на війну. Це руській мір.
А у Волгограді п’яний піп, 53-річний Сергій Акімочкін, клірік Волгоградської і Камишанської єпархії, влаштував масову ДТП, протаранивши на своїй іномарці декілька чужих автівок.
Коли його намагалися затримати, влаштував скандал. Кричав, що «руського священика заламали і що він тепер перейде в іслам».
А тим часом на болотах ще триває саміт «Росія-Африка», і бункерний дід продовжує обіцяти золоті гори гостям в рамках свого нового проєкту «Чорноросія». Зокрема, він хоче будувати в Африці заводи і електростанції.
«А нам же ж що?» – питають, розкривши рота, расіянці. Та ясно ж, ЩО
Не перемикайтесь, далі буде. До нових зустрічей!
Раніше ми писали:
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