Треш-вісті з боліт 26 липня прилетіли разом з російськими ракетами, передає НСН у своїй традиційній рубриці. Московитам самим не живеться спокійно – і іншим вони намагаються зіпсувати життя.

Треш-вісті з боліт 26 липня

Влаштувавши чергову масштабну атаку на Україну увечері в середу, росіянці видали феєричну маячню про підземні штаби НАТО, на які вони нібито полюють. Ну, наземні ж уже всі знищили, тепер вирішили бити по підземних. Все логічно😊

А тим часом синоптики пообіцяли центральній частині боліт тропічні зливи, і сьогодні вже тоне Москва. Вулиці перетворилися на річки, затопило будинки і торгівельні центри. Кажуть, що тут пройшла найсильніша з кінця XIX століття злива, за кілька годин випало до 46 мм опадів.

Не тільки вода, а і вогонь проти Московії. «Бавовна» на болотах – вже не навіть не новина, а звичне явище. Сьогодні, наприклад, на залізничному вокзалі в Сасово Рязанській області спалахнули вагони із сіркою. Через пожежу евакуювали всіх пасажирів із вокзалу, а також мешканців найближчих будинків.

Замість того, аби розбиратися зі своїми негараздами, болотяни традиційно когось «асвабаждают». Ще й витрачають на війну власні гроші. А шахраї, між тим, не дрімають. Дружину одного із чмобиків, мешканку Москви, вони розвели аж на 100 тисяч дерев’яних. Вона хотіла прикупити своєму благовірному амуніцію на фронт, але потрапила на фальшивий сайт воєнторгу. І замість шолому, вогнестійкої білизни, активних навушників та окуляри для захисту очей отримала дірку від бублика. Ну, той добре – тим швидше «асвабадітєль» повернеться додому. Навіщо йому у пакеті оті всі причандали?

Кожен на болотах сходить з розуму по-своєму. От у Підмосков’ї, наприклад лікар-терапевт замовила вбивство свого колишнього чоловіка – теж лікаря, але педіатра. Претендентку на звання «чорної удови» затримали на місці злочину прямо в неї в кабінеті, де вона приймає пацієнтів.

А у Москві невідомий пробрався до дитячої лікарні та напав на відвідувачів із викруткою. Захоплюючі події відбувалися в обласній дитячій травматолого-ортопедичній лікарні у Сокільниках. До кабінету лікаря несподівано забіг якийсь росіянець із викруткою в руках. Без зайвих слів він накинувся на пацієнта. Під час бійки у нападника з кишені випали ще й молоток і ніж. Якогось моменту гарячого хлопця вдалося закрити в одному з приміщень лікарні, але потім він втік, вистрибнувши у вікно.

Майже ніхто не хоче мати справ з ЧОкнутими. Тому Молдова видворила зі своєї території 45 працівників посольства ерефії, включаючи дипломатів та технічний персонал. Залишили тільки 10 дипломатів та 15 технічних співробітників. Це сталося після того, як на даху посольства Московії у Кишеневі помітили цілу купу антен – їх було аж 28. Журналісти і влада Молдови запідозрили Росію у шпигунстві і «прикрили лавочку».

Але не всі ще відсахнулися від росії. Аби бункерному діду не було нудно в ізоляції, до Петербургу сьогодні з’їжджаються делегації із Замбії, Нігерії тощо на саміт Росія-Африка. І це – дипломатична перемога!

Не перемикайтеся, бо далі буде. До нових зустрічей!

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