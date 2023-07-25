Треш-вісті з боліт 25 липня: електричний стілець у дворі Москви, жінка з арбалетом, замотані скотчем яструби

Треш-вісті з боліт надходять щодня у великій кількості, а ми їх терпляче збираємо і публікуємо найвідбірніші у своїй постійній рубриці на НСН.

Треш-вісті з боліт 25 липня

Як стало відомо, у дворі житлового комплексу на північному заході Москви встановили електричний стілець. Стілець встановили в одному із дворів ЖК «Мир Мітіно». За попередньою версією, під час встановлення кріплення стільця зачепили електричний кабель, що проходить під землею. Туди потрапила вода, стілець спалахнув, а у мережі оприлюднили дуже ефектне відео.

У Воронежі жінка із арбалетом багато днів охороняла під’їзд житлового будинку, де мали розпочати заміну ліфтів. Вона була дуже сильно проти ремонту. Тому зі зброєю сиділа біля будинку на вулиці Генерала Лізюкова.

«Все, як завжди, привезли ліфти… Нехай кожен, хто має відношення до цієї дії, втратить найдорожче в житті», — написала в соцмережах Наталя прокляття комунальникам і організувала вогневу точку біля під’їзду

На думку жінки, ліфти цілком нормальні, а змінюють їх коштом мешканців будинку. Врешті бойова мешканка боліт добилася свого – заміну ліфтів у цьому будинку перенесли на 2024 рік. У фонді капремонту заявили, що комісія склала висновок про неможливість виконання робіт із заміни ліфтового обладнання у зв’язку із «фактами перешкоджання виконанню робіт із заміни ліфтів».

А тим часом держдура продовжує ухвалювати закони, аби якомога менше росіян мали можливість втекти з цього божевілля і якомога більше з них їхали когось «асвабаждать» (ой, на м’ясо).

Так, зокрема, сьогодні ухвалили в остаточному читанні закон про підвищення призовного віку до 30 років. закон набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Також ухвалено закон про заборону виїзду з Росії з дня направлення громадянинові повістки військкомату, у тому числі за місцем роботи

А ще держдума ухвалила законопроект про штрафи за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів.

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной-то уже попахивает» – сказав один із держдумівців тим своїм колегам, які ще трохи сумнівалися

А поки закони не вступили в силу, деякі болотяни все ж таки намагаються втекти. Вивозять із собою навіть птахів.

Так, російські митники спіймали чоловіка, який намагався виїхати до Абхазії у компанії рідкісних яструбів, яких він обмотав їх скотчем. Птахів врешті конфіскували та відправили до одного із санаторіїв Сочі. Куди відправили власника – невідомо.

Не перемикайтеся, залишайтеся з нами – далі буде!

Треш-вісті з боліт 24 липня: у МО вкрали кабель, стіна впала на купу авто, пенсіонерка викинула у вікно 800 тисяч

Наш Телеграм – там ще більше новин.