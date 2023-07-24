Треш-вісті з боліт 24 липня: у МО вкрали кабель, стіна впала на купу авто, пенсіонерка викинула у вікно 800 тисяч

Треш-вісті з боліт приходять щодня, але сьогодні їх кількість просто зашкалює. Кажуть, на Московії дуже спекотно, то, мабуть, вони там вже зовсім перегрілись. Отже, НСН розповідає у своїй постійній рубриці про таке.

Треш-вісті з боліт 24 липня – ТОП

Почнемо з того, що, як ми вже повідомляли раніше, ранок у Москві 24 липня видався справді гарчим. Жителі підскакували на своїх “краватях” від гучних вибухів, а потім дізналися від МО, що Москву, виявляється, атакували безпілотники. Щоправда всі вони були «придушені» або збиті. Щоправда рознесли при цьому будівлю поруч з МО. На вулицях скрізь валялося купа скла і навіть на півдня перекривали проспект Комсомольський.

Не тільки безпілотники атакували російське МО, а і рідні бомжі. Вони перерізали та викрали понад кілометр кабелю МО у Москві. Відсутність кабелю помітив співробітник МО разом із корешем, коли через збій вони вирішили перевірити об’єкт електрозв’язку. Виявилося, що на місці не вистачало більше кілометра дорогого обладнання — кабелю, ціна за метр десь 5 тисяч рублів. Таким чином бомжі збагатися аж на 5 мільйонів рублів

А от пенсіонерка в Петербурзі втратила майже мільйон. Вона повелася на хитрощі шахраїв і просто викинула у вікно 800 тисяч рублів. Бабусенція була впевнена, що бере участь у затриманні злочинця на прізвисько Хрипатий – у цьому її телефоном переконав шахрай, який представився поліцейським. Він заявив пенсіонерці, що треба зняти гроші, віддати їх Хрипатому, щоби його спіймали, а потім їй все повернуть. Вона і віддала – ну, а що?

Жодного дня на болотах не проходить без трешових аварій, пожеж, вибухів і тому подібних пригод. І сьогодні – не виключення.

Так, наприклад, гідроцикл пролетів через юрбу учасників запливу в Нижньому Новгороді. Постраждали двоє з групи «в паласатих купальниках». Учасників запливу на Волзі супроводжували організатори на човнах, проте вони не змогли перешкодити гонщику, який поїхав просто через пловців. За зухвалим нігадяєм влаштували погоню, але наздогнати його не вдалося – на то він і гонщик.

А у центрі Москви водій Maserati не впорався з керуванням та потрапив у трешеву ДТП. Він спочатку наїхав на клумбу, потім на тротуарі збив пішоходку, врізався у припаркований Hyundai та врешті влетів у будівлю. Як виявилося, герой був напідпитку, що, втім, зовсім, не дивно.

А от у Кисловодську, мабуть, п’яною була стіна. Інакше, чого б це їй раптом падати? Стіна, на якій трималася ще й газова труба, впала на чотири машини і розчавила їх. Ну, нічого – білі лади ще є.

Під вечір під Москвою красіво палалапа електричка. Вагон електрички спалахнув на станції ‘Соняшникова’ в Московській області. Електричка, в якій сталася пожежа, їхала з Москви до Твері. Коли поїзд відходив від зупинки «Соняшникова», в одному з вагонів почалася пожежа. А потім загорівся і другий. Пасажири втекли.

А поки Московія ось так весело розважалася, цар болотяний підписав закон, який забороняє змінювати стать у Московії. Так що все – привіт ухилянти, більше ваші хитрощі не пройдуть.

Підписавши закон, дід вирушив зі своїм колегою із Картопляндії, який досі гостює на болотах, до монастиря, де вони вдвох завзято облизували ікони. Але це їм, звісно, не допоможе….

Як нічого не допомогло, наприклад, командиру «Ленінградського полку», полковнику Вашуніну, якого достроково «демобілізували» героїчні ЗСУ в Україні. Росіянці в своєму репертуарі розказують, який у того парня був героїчний канєц. Кажуть, пішов, значить, він на допомогу загону «Шторм», який (хе-хе) опинився в оточенні (атрицательно доштормувався). І тут полковника Вашуніна було відсічено від його однополчан і серйозно покоцано. Він намагався бинтувати себе з усіх сил, але помер. Туди і дорога!

Про полковника відомо, до речі, що він закликав вбивати українців. І от – більше нікого не вб’є. Бо наші ЗСУ – молодці!

Не перемикайтеся, далі буде ще більше трешу. До нових зустрічей!

P.S. Ледве не забули. А ще ж росіянці сьогодні чотири рази перекривали свій Кримський міст. Туди-сюди, сюди-туди. По всьому видно – сезон там у розпалі!

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