Треш-вісті з боліт 23 липня: блискавка в дім, човен з пляшок і «допомога західній Україні» (фото, відео)

Треш-вісті з боліт надходять щодня, і 23 липня – не виключення. Сьогодні головними ньюзмейкерами на Московії були місцеві божевільні. НСН розповість про це.

Треш-вісті з боліт 23 липня

ТОП-новина! Два божевільних трухлявих діда зустрілися у Санкт-Петербурзі і «змістовно» побазікали за чашкою чаю (але не факт). Бесіда вийшла – і сміх, як то кажуть, і гріх. Той, що «знає, звідки готується напад», попросив у того, хто «взяв Київ за три дні» допомоги для мешканців Заходу України на випадок, якщо Польща нападе. А в тому, що вона нападе і розчленить Україну – божевільний дід з картопляндії не сумнівається, бо ж він завжди знає, звідки готується напад. «Ми не можемо віддати їм Західну Україну!» – закричав він. Той, що «взяв Київ за три дні», у відповідь кивав і придуркувато посміхався.

Кажуть, що потім вони направили колективному Заходу якийсь СИГНАЛ.

А поки двоє божевільних базікали у Санкт-Петербурзі, стало відомо що хтось зі схожим діагнозом, тільки у Москві, трохи раніше проривався на «Порше» до Кремля. Він кричав, що їде на «нараду до президента». Але співробітники ДІБДР чомусь відмовилися його пропускати… І дарма – можливо, він хотів сказати щось важливе. Врешті, замість наради москвича запроторили до «кутузки» на 15 днів. Та й нічого: «дурному, як то кажуть, не сумно й самому».

А тим часом, ще двоє мешканців боліт не сповна розуму зробили собі човен з пляшок (ну, а з чого ж ще робити човни на Московії?) і вирушили в подорож на ньому по річці Москва. Човен чомусь везти їх не схотів. Двох «героїв» довго рятували всім колгоспом через паркан, а всі болота за цим спостерігали, відволікшись трохи від зустрічі трухлявих дідів. Врешті витягли мореплавателів із води – мокрих, але нескорених і готових до нових звитяжних подвигів.

Ну, і жодного дня без треш-пожеж на Московії! Щоправда, тут обійшлося без «бавовни», а просто блискавка влучила в один із будинків у Солнечногорске і вщент спалила його. Буває.

Не перемикайтеся, бо далі обов’язково буде. До нових зустрічей!

А раніше було таке: Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив дім Януковича (фото, відео)

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