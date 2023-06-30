На обмілілих берегах Дніпра знайшли човен, якому може бути 500 років (фото, відео)

На обмілілих берегах Дніпра біля Хортиці знайшли човен-однодеревку, якому ймовірно 500 років.

Про це НСН дізналась з повідомлення Мінкультури.

30 червня Національний заповідник «Хортиця» презентував нову унікальну знахідку – човен-однодеревку. Це рухома пам’ятка культурної спадщини, яка безпосередньо пов’язана з історією України. Її виявили співробітники заповідника під час планового обстеження берегової смуги річки Дніпро, яка обміліла внаслідок руйнації росіянами Каховської ГЕС, йдеться у повідомленні.

Біля місця знахідки одразу після виявлення історичного об’єкта для його захисту почав працювати пост охорони.

Після детальнішого обстеження фахівці встановили, що знахідка – це довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура дуба. Загальні габарити: довжина пам’ятки 6700 мм, ширина 800 мм (з урахуванням деформації), висота борту 500 мм.

Човен був розмитий з піску та частинами переміщений до реставраційного ангара. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та надалі – реставрації, аби стати музейним експонатом.

Як повідомляється, історична пам’ятка збереглась на 70-80%. У човна відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині. По правому борту спостерігаються дві повздовжні тріщини завдовжки 2-3 метри.

Раніше біля берегів Хортиці заходили подібні човни, які пов’язані з давньоруським поселенням на острові.

Давнє поселення існувало тут з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ.

Ймовірно, нова знахідка тієї ж епохи. Згідно зі станом збереженості деревини можна припустити, що вік човна може сягати 300-500 років.

Нагадаємо, через надзвичайну екологічну ситуацію й падіння води в річці Дніпро внаслідок руйнації росіянами Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам’ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника «Хортиця» щоденно моніторять прибережну смугу.

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