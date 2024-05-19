«Ще два-три тижні»: у Зеленського зробили нову заяву щодо війни в Україні

У Зеленського зробили нову заяву щодо війни в Україні. У заяві фігурує фраза, яка давно стала мемом. «Ще два-три тижні» – сказав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи російський наступ на Харківщині.

Ще два-три тижні – про що сказав Подоляк

Російські окупанти продовжать просуватись у Харківській області ще два-три тижні, поки мають повне домінування в ресурсах, але потім це почне вирівнюватись. Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю The Guardian, передають Новини України – НСН

На думку Подоляка, загарбники не будуть просуватись до Харкова, оскільки Кремль виділив лише 15 тисяч військових для цього наступу. Ідея операції у цьому регіоні полягала у тому, щоб “розширити лінію фронту”, змусити Україну перемістити свої резерви та скористатися затримкою пакету допомоги від США.

Подоляк додав, що ще одна причина цього міні-наступу психологічна. Ворог хоче показати, що Росія може воювати скільки завгодно і чинити опір нібито безглуздо.

Це повідомлення не для нас, це повідомлення для еліт у країнах, які нас підтримують, — пояснив він

Наступ Росії на Харківщині – що відомо

Згідно із даними Генштабу, оприлюдненими вночі 19 травня, на Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень за добу. Нашими воїнами відбито шість атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Російські окупанти застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, п’ять КАБів по Веселому та чотири – по району населеного пункту Липці.

Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

Попередньо, загальні втрати ворога протягом доби на даному напрямку склали 125 осіб. Також противник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки, з них три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, уражено 15 укриттів противника. Інформація уточнюється.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

Тим часом окупанти, які захопили частину Вовчанська, займаються там своєю звичною справою – мародерять.

Як повідомляється, на відео нижче росіяни виносять із будинків все цінне у Вовчанську. При цьому допомагають їм місцеві «ждуни», які прямо вказують, з яких хат поїхали господарі.

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