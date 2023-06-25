Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС різкий спуск Каховського водосховища призвів до екологічної катастрофи на Хортиці.

Як наслідок, на найбільшому острові на Дніпрі зникають понад 10 озер плавневої частини острова та гинуть унікальні види. Але відновлення Каховської ГЕС стане для цієї території ще однією катастрофою.

Про це в ефірі Українського радіо повідомив виконувач обов’язків генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” (від квітня 2023 року), колишній генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» (2007—2022) Максим Остапенко, передає НСН.

За його словами, це не перша катастрофа для заповідника — все почалося з будівництва Каховського водосховища. Остапенко заявив, що будівництво нової Каховської ГЕС на цій території стане для неї третьою катастрофою.

Він переконаний, що “необхідно запускати світового масштабу екологічний проєкт – на зразок Чорнобильського – з відновлення цієї унікальної території”.

За словами Остапенка, Хортиця зараз проживає дуже важкі часи, тому що на відстані 22-25 км від острова проходить лінія фронту.

“Сюди прилітають російські ракети, а обстріли тривають постійно. Понад 23 ракети вже вдарили по острову, і є величезна загроза пошкодження. Але те, що зроблено різким спуском Каховського водосховища — це екологічна катастрофа. Тому що зараз на Хортиці знищуються і зникають більш як 10 озер плавневої частини острова, гинуть унікальні види. Це невиправдана втрата, і її виправити неможливо”, каже він.

За словами археолога, “свого часу Хортиця була початком Великого лугу Запорозького. Це перший острів, від якого починається територія, яку зараз ганебно називають Каховським морем. Насправді ця територія називалася Великий Луг Запорозький. Вперше вона згадується в історії Геродота у п’ятому столітті до нашої ери. Це величезна унікальна природна ніша, унікальний природний ресурс, який був знищений Каховським водосховищем”.

“Перша катастрофа була зроблена під час будівництва Каховської ГЕС, коли затопили Великий Луг. Все, що там було, було знищено. Це той самий Великий Луг, де частина українського повноцінного етносу, який був на кордоні зі степом, виживав і дав поштовх на всю Україну. Тому що саме Запорозьке козацтво, яке там жило, фактично створило Українську козацьку державу. Саме цю територію вже вдруге піддали шаленій екологічній катастрофі — тільки зараз знищенням цього унікального регіону, знищенням Каховки, яка була більш-менш стабілізована”, пояснює Остапенко.

Він переконаний: будівництво нової Каховської ГЕС на цій території стане для неї третьою катастрофою.

“Треба терміново розпочинати суспільний діалог на рівні фахівців, що робити з територією після її відновлення. Тому що вже лунають заклики відбудувати Каховську ГЕС. Але це буде третя катастрофа. Треба запускати світового масштабу екологічний проєкт – на зразок Чорнобильського – з відновлення цієї унікальної території, зі створення нової системи водокористування та землекористування”, каже Остапенко.

За його словами, “ця територія дозволяла бути Україні не просто житницею. Ця територія була найбільшим нерестилищем чорноморських риб і дозволяла утримувати колосальну кількість тварин, а тому Запорізька область була номером один в Україні щодо м’ясо-молочної продукції. Зараз це знищила Каховка, і треба звертатися до всіх екологічних організацій, до всіх світових товариств, які цим опікуються. Це унікальна катастрофа, але й унікальний виклик відновити те, що було втрачено і знищено. І Хортиця в цьому має бути на чолі”.

“Нині постає питання з вивчення наслідків для археологічних пам’яток. Виявилася величезна кількість об’єктів козацького часу, Запорозької Січі, які були затоплені Каховкою, підводних археологічних пам’яток, екологічних об’єктів, які потребують термінового вивчення. Великий Луг Запорізький має бути новим брендом України 21 століття. І це задача на покоління”, резюмує Максим Остапенко.

Нагадуємо, у ніч проти 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей і водночас – критичне обміління Каховського водосховища.

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