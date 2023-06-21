Хортиця: як виглядає найбільший острів на Дніпрі після падіння рівня води (фото)

Який вигляд має Хортиця після падіння рівня води на Запоріжжі внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.

НСН з посиланням на Укрінформ публікує фото найбільшого острова на Дніпрі.

Хортицькі береги перетворюються на суцільні пляжі…

Хортиця після падіння рівня води.

Також після падіння рівня води поблизу острова Хортиця археологи знаходять уламки кераміки доби енеоліту.

Про це розповів науковий співробітник відділу охорони пам’яток, історії, археології та природи Національного заповідника “Хортиця” Анатолій Волков.

“Після будівництва каскаду гребель, в тому числі Дніпровської ГЕС та Каховської ГЕС, рівень води в Дніпрі піднявся і всі пам’ятки і те, що колись потрапило на дно, опинились під водою і у своїх умовах законсервувались. Зараз після підриву росіянами Каховської греблі рівень води почав падати та ми спостерігаємо картину, що всі ці об’єкти виходять назовні. Мова йде про кераміку, мокру деревину, металеві предмети. Ми говоримо про знахідки періоду, починаючи з доби енеоліту і закінчуючи ХХ століттям”, сказав він.

Науковець пояснює, що для суспільства ці знахідки не мають цінності, бо це археологія, а не коштовності. Але з історичної точки – вони важливі, підкреслив він.

Наразі вони знайшли металеві цвяхи XVIII століття. Попередньо можна сказати, що їх використовували при будівництві, в тому числі і кораблів. Найстарішими знахідками поки що є уламки кераміки, які датуються періодом енеоліту – це ІV-ІІІ тисячоліття до нашої ери.

“Ці знахідки не сенсація. Ми нових пам’яток, які б перевернули уявлення про історичну науку, не знайшли. Ми кожен день обстежуємо різні ділянки острова. Рівень води падає і нові ділянки відкриваються”, розповів співробітник заповідника.

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