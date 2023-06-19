На Дніпропетровщині поліцейські затримують порушників, які розшукують скарби Каховського водосховища на обмілілих берегах.

Уже працює 18 патрулів та чотири спостережні пункти в Нікопольському та Криворізькому районах. До таких кроків удалися через небезпеку прогулянок змілілим дном, бо люди можуть потрапити під обстріл або ж підірватися на нерозірваних боєприпасах, йдеться в сюжеті ТСН, передає НСН.

Пустелю, на яку перетворилися береги водосховища, пильнує поліція, у них з’явилося додаткове завдання.

“Охорона узбережжя і недопуск людей, які намагаються здійснювати несанкціоновані розкопки”, розповідають копи.

Прогулянки, розкопки та навіть фотосесії з дітьми – щойно почала спадати вода після теракту росіян на ГЕС, мешканці кинулися досліджувати дно.

Шукали скарби з металошукачами і хизувалися знахідками в соцмережах. Старий посуд, прикраси, зброя та домашнє приладдя, що майже сімдесят років ховала вода, – нові знахідки провокували все більше “чорних археологів” піти по дну, і це – попри небезпеку обстрілів та боєприпаси в мулі під ногами.

Назовні вийшли цілі села та козацькі січі, що зникли під товщею води після зведення Каховської ГЕС.

“Старе кладовище, на якому навіть є пам’ятники двохсотрічної давнини. Кладовище було затоплене під час створення Каховського водосховища”, розповідає голова Грушівської територіальної громади Сергій Маріненко.

Мешканці Нікопольщини знайшли на дні Каховського водосховища кладовище біля церкви. Відео

Давно затоплені будинки та церкви свідчать про трагічні втрати під час радянського будівництва.

“Люди говорять старі, що коли затоплювали село, всім сказано було вийти з села. Але 19 людей не вийшли. Вилізли спочатку на горища, потім на дахи – вони загинули, аби не залишати власні будинки”, розповідає історик Сергій Заріцький.

Не лише “чорних археологів”, а й відпочивальників та рибалок тепер пильнують поліцейські. Рибу з Каховського водосховища вживати вкрай небезпечно.

“Підсилена робота на блокпостах, щоб унеможливити перевезення цієї риби та морепродуктів. І робиться все, щоб ця риба не потрапила на прилавки наших ринків і магазинів”, додає перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Під забороною – прогулянки та їзда уздовж берегів, вихід на воду, фотографування берегів і знімання відео. Порушників копи передають слідчим. Лише в Нікопольському районі затриманих вже зо два десятки.

Поліцейські затримують порушників, які розшукують скарби Каховського водосховища. Відео

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