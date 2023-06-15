Місця обміління Каховського водосховища охороняють від «чорних археологів» на Херсонщині. Про це повідомляє Національна поліція у Херсонській області, передає НСН.

На Херсонщині поліція патрулює місця обміління Каховського водосховища для недопущення розкрадання історичних об’єктів «чорними археологами», – йдеться у повідомленні

Зазначається, що після підриву російською армією Каховської ГЕС та подальшого обміління Каховського водосховища ці місця закриті для відвідування. Один із факторів – небезпека. Нині їх посилено охороняє та патрулює поліція спільно з працівниками ДСНС у взаємодії з органами місцевої влади. На місцях обміління водосховища виставлені спеціальні спостережні пости.

Дії поліції спрямовані на те, щоб не допустити на вивільненій від води території та у прибережних зонах роботи «чорних археологів», запобігти мародерству, копачам-грабіжникам, які знищують, руйнують та пошкоджують об’єкти культурної спадщини, історичні та археологічні артефакти від давніх та козацьких часів до Другої світової війни.

Крім відповідальності за розкрадання об’єктів культурної спадщини, поліція попереджає громадян про небезпеку перебування на таких територіях, де після сходження води залишилася велика кількість вибухонебезпечних предметів.

Але патрулювання на березі Каховського водосховища відбувається не скрізь

Зазначимо, що у мережах вже з’явилися оголошення на кшалт: “дорого куплю старовинні речі, знайдені на дні Каховського водосховища”. А мешканці прибережних населених пунктів діляться в інтернеті світлинами своїх знахідок.

Після підриву Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища з-під води з’являються різноманітні історичні та археологічні знахідки. Про це повідомляє Національна спілка археологів України.

Зокрема, у селі Покровському Нікопольського району знайшли, ймовірно, рештки Покровської Січової церкви.

Каховське водосховище розташовувалося на особливій території серед українського степу, яка була місцем багатьох історичних подій та отримала назву Великий Луг. За деякими даними, системного державного моніторингу цієї території на предмет історичних та археологічних знахідок наразі не відбувається, адже це небезпечна територія. Тому знахідки потрапляють до випадкових людей чи до “чорних археологів”.

Додамо, що 14 червня в «Укргідроенерго» повідомляли: рівень води в районі Каховської ГЕС знаходиться орієнтовно між 7 та 8 метрами (за балтійською системою) і продовжує знижуватися, а ширина водосховища скоротилась з більш ніж 3 км до 1,2 км. Фахівці сподіваються, що нижня частина дамби не зруйнована. В такому випадку вода може залишитися на рівні 6-7 метрів.

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