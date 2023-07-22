Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив дім Януковича (фото, відео)

На Московії постійно відбувається якийсь треш. От сьогоднішній день був багатим події, від яких волосся дибки. НСН зібрав найгучніші треш-вісті з боліт за 22 липня для нашої нової рубрики.

Іноді спостерігаєш за всім цим і дивуєшся, як вони ще досі не самознищилися (що було б зовсім непогано). А ще виникає риторичне питання: от як можна лізти зі своїм самоваром до інших, коли у себе вдома такий безлад?! Але зайнятися собою, навести лад у себе – це, звісно, не про пихатих і таких смішних росіян….

Треш-вісті з боліт 22 липня – підбірка найцікавіших

1.Смертельний окроп

У московському ТЦ «Пори року» близько 70 осіб постраждали, а четверо загинули через прорив труби з окропом. У будівлі було заблоковано до 18 осіб. Усі загиблі – жінки.

2.Впав міст

У Лузі під Пітером обрушився пішохідний міст. Одна особа загинула, ще дев’ятеро постраждали.

На відео: момент падіння

3.Якийсь божевільний захопив колишній будинок легітимного

В елітному котеджному селищі «Шервуд» у Московській області чоловік, озброєний автоматом Калашнікова, захопив будинок, у якому раніше мешкав Віктор Янукович. Загарбник був схожий на божевільного. Він кричав, що воював в Україні та казав, що будинок належить Богу. Силовики штурмували будинок, але чоловік відстрілювався і кидав у них коктейлі Молотова. Врешті його таки застрелили. Відомо, що звали чоловіка В’ячеславом Черненком.

4.Нічого шастать!

Польські прикордонники не пропустили в країну російську тенісистку Віру Звонарьову. Вона мала виступити на турнірі WTA у Варшаві. Та і правильно – нічого шастать, як то кажуть. А ще – ви її обличчя бачили?

5.Карма наздогнала “героїв”

І до зовсім гарних новин, які хоч і сталися в Україні, але мають пряме відношення до Московії. На Запорізькому напрямку фронту нашими Захисниками ліквідовано пропагандиста з РИА-новости Ростислава Журавльова, який ще у 14 році зі зброєю в руках приходив у якості окупанта на український Донбас, топтав наш Прапор, насміхався над нашою мовою і радів вбивствам «хохлів». А тепер сам годуватиме хробаків.

Ще троє пропагандистів, які разом з Журавльовим приїхали знімати фейки в Україні, отримали поранення. Один з них – у місце трохи нижче спини, що є дуже популярним, як ми знаємо, серед росіян.

А під Бахмутом під обстріл потрапив відомий терорист і за сумісництвом депутат держдуми Сашко Бородай. На жаль, він вижив, але поранений.

Такі на сьогодні новини з боліт. До нових зустрічей. Далі буде, не перемикайтесь.

Ще новини України і світу: Дипломат з РФ у Австралії захопив ділянку в столиці, на якій заборонили зводити посольство (фото)

Наш Телеграм – там більше новин