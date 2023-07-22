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Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив дім Януковича (фото, відео)

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Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив будинок Януковича (фото, відео)
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На Московії постійно відбувається якийсь треш. От сьогоднішній день був багатим події, від яких волосся дибки. НСН зібрав найгучніші треш-вісті з боліт за 22 липня для нашої нової рубрики.

Іноді спостерігаєш за всім цим і дивуєшся, як вони ще досі не самознищилися (що було б зовсім непогано). А ще виникає риторичне питання: от як можна лізти зі своїм самоваром до інших, коли у себе вдома такий безлад?! Але зайнятися собою, навести лад у себе – це, звісно, не про пихатих і таких смішних росіян….

Треш-вісті з боліт 22 липня – підбірка найцікавіших

1.Смертельний окроп

У московському ТЦ «Пори року» близько 70 осіб постраждали, а четверо загинули через прорив труби з окропом. У будівлі було заблоковано до 18 осіб. Усі загиблі – жінки.

Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив будинок Януковича (фото, відео)

Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив будинок Януковича (фото, відео)

2.Впав міст

У Лузі під Пітером обрушився пішохідний міст. Одна особа загинула, ще дев’ятеро постраждали.

На відео: момент падіння

3.Якийсь божевільний захопив колишній будинок легітимного

В елітному котеджному селищі «Шервуд» у Московській області чоловік, озброєний автоматом Калашнікова, захопив будинок, у якому раніше мешкав Віктор Янукович. Загарбник був схожий на божевільного. Він кричав, що воював в Україні та казав, що будинок належить Богу. Силовики штурмували будинок, але чоловік відстрілювався і кидав у них коктейлі Молотова. Врешті його таки застрелили. Відомо, що звали чоловіка В’ячеславом Черненком.

Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив будинок Януковича (фото, відео)

Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив будинок Януковича (фото, відео)

4.Нічого шастать!

Польські прикордонники не пропустили в країну російську тенісистку Віру Звонарьову. Вона мала виступити на турнірі WTA у Варшаві. Та і правильно – нічого шастать, як то кажуть. А ще – ви її обличчя бачили?

Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив будинок Януковича (фото, відео)

5.Карма наздогнала “героїв”

І до зовсім гарних новин, які хоч і сталися в Україні, але мають пряме відношення до Московії. На Запорізькому напрямку фронту нашими Захисниками ліквідовано пропагандиста з РИА-новости Ростислава Журавльова, який ще у 14 році зі зброєю в руках приходив у якості окупанта на український Донбас, топтав наш Прапор, насміхався над нашою мовою і радів вбивствам «хохлів». А тепер сам годуватиме хробаків.

Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив будинок Януковича (фото, відео)

Пропагандист Ростислав Журавлёв 2

Пропагандист Ростислав Журавлёв 3

Пропагандист Ростислав Журавлёв

Ще троє пропагандистів, які разом з Журавльовим приїхали знімати фейки в Україні, отримали поранення. Один з них – у місце трохи нижче спини, що є дуже популярним, як ми знаємо, серед росіян.

А під Бахмутом під обстріл потрапив відомий терорист і за сумісництвом депутат держдуми Сашко Бородай. На жаль, він вижив, але поранений.

Треш-вісті з боліт 22 липня: впав міст, кип’яток вбив людей, божевільний захопив будинок Януковича (фото, відео)

Такі на сьогодні новини з боліт. До нових зустрічей. Далі буде, не перемикайтесь.

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