Дипломат з РФ у Австралії захопив ділянку в столиці, на якій заборонили зводити посольство (фото)

Дипломат з РФ у Австралії захопив ділянку землі в столиці Канберрі і відмовляється її залишати. Про це повідомляє Настоящее время, передає НСН,

Російський дипломат захопив ділянку в столиці Австралії, на якій заборонили зводити посольство РФ. Зухвалий росіянин оселився у вагончику, встановленому на ділянці. Поки невідомо, куди він ходить у туалет і що їсть.

Австралійська поліція спостерігає за ним, але не може вигнати геть через те, що той має дипломатичну недоторканність.

У посольстві Росії в Канберрі поки що не коментували ситуацію. Тут лише заявили, що збираються оскаржити у Верховному суді Австралії розірвання договору оренди ділянки для зведення нової будівлі посольства

А от прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе вже заявив, що дипломат «не загрожує національній безпеці» країни, тому його можна не чіпати і нехай живе у вагончику, якщо йому так хочеться

Посольство Росії в Австралії не коментує ситуацію. Воно заявило лише, що збирається оскражити у Верховному суді Австралії розірвання договору оренди ділянки для будівництва нової будівлі посольства.

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