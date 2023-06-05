“Нова пошта” відкрила відділення ще в одній столиці Європи – яка вартість посилки

Компанія “Нова пошта” відкрила відділення ще у одній європейській столиці. Скільки коштує посилка

“Нова пошта” відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви

Про це повідомила прес-службу компанії. Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

За даними прес-служби, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.

У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.

Тарифи

Вартість доставки з України в Чехію:

документи – 250 грн;

посилки до 2 кг – 400 грн;

посилки до 10 кг – 600 грн;

посилки до 30 кг – 1200 грн;

вантажі від 31 кг до 1000 кг – 40 грн за 1 кг ваги.

Нова пошта в Європі

“Нова пошта” вже почала працювати в Польщі та Литві.

У планах компанії відкрити відділення ще у двох країнах Європи – Румунії та Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.

Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року, тобто до кінця червня.

Ще новини України: З 1 червня Укрпошта знижує вартість на одну зі своїх послуг – що відомо