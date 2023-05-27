Зміни щодо перебування у Польщі. Чи доведеться українцям повертатися додому?

З 1 липня можливі зміни щодо перебування у Польщі. Кому з українців доведеться повернутися додому.

Як стало відомо НСН, влада Польщі планує скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це означає, що візи та посвідки на проживання іноземців автоматично продовжувати більше не будуть.

Що робити українцям, які приїхали в Польщу до повномасштабного вторгнення і перебувають у країні по протермінованим документам?

З березня 2020 року в Польщі діяло правило, яке дозволяло автоматичне продовження національних віз та посвідок на проживання на період епідемічної загрози. Саме завдяки цьому чимало іноземців, в тому числі українці, могли залишатися в країні навіть після закінчення терміну дії документів.

Що робити українцям, які хочуть продовжити перебування у Польщі

З 1 липня 2023 року, після завершення режиму епідемічної загрози правило, яке дозволяло автоматичне продовження національних віз та посвідок на проживання, перестане діяти.

Зміни до Спецзакону про допомогу громадянам України у січні 2023 року передбачають автоматичне продовження документів на проживання для всіх іноземців, які перебувають в Польщі до 24 серпня 2023 року.

Тому, якщо з 1 липня у Польщі скасують стан загрози епідемії, українські мігранти, які не мають статусу PESEL UKR та перебувають у Польщі від 14 березня 2020 року (дата введення епідемічних заходів), можуть легально перебувати на території Польщі до 24 серпня 2023 року.

Одночасно в січні було запроваджено правило, що всі біженці з України мають право перебувати в Польщі (навіть з протермінованими документами) до 24 серпня 2023 року.

Відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Центру законодавства при уряді, пише ukrayina.pl.

Експерти Міграційної платформи EWL пояснюють, якщо громадяни України, котрі прибули в Польщу до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і надалі там хочуть залишитися, мають легалізувати своє перебування у країні до 24 серпня 2023.

Це можна зробити трьома способами:

Для продовження підстави легального перебування в Польщі вистачить скласти заяву про надання посвідки про тимчасове перебування.

Також можна отримати візу.

Ще одним альтернативним варіантом є виїзд за межі Шенгенської зони на 90 діб та повернення в Польщу в рамках безвізового руху.

Нині у Польщі з’явилася можливість отримати польську візу без виїзду до України. Це можна зробити через довірену особу.

Проте, віза вважається не дійсною, поки громадянин України не перетне польсько-український кордон. Тобто має бути печатка в’їзду до Польщі у паспорті, — пояснює керівник відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Наразі сплеску подачі документів на посвідки на тимчасове проживання у Польщі експерти EWL не відзначають.

Більшість чекають на можливе продовження терміну перебування до 4 березня 2024 року, яке стосуватиметься усіх громадян України, незалежно від терміну перебування та часу приїзду до Польщі.

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