Українці у Польщі можуть отримати нову допомогу 6000 грн – як оформити виплати

Українці в Польщі можуть отримати від 5000 до 6000 грн. від неурядової організації Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA. Як оформити виплати

Фінансова допомога надається біженцям, які прибули в Польщу після 9 лютого 2022 року, і не отримували раніше фінансову допомогу від інших благодійних та державних організацій.

Про це розповідає НСН з посиланням на ukrainianinpoland.pl

Кому призначено допомогу від Polska Akcja Humanitarna:

самотні жінки;

українці чи члени їхньої родини з інвалідністю;

люди пенсійного віку (60+);

особи, які не можуть працювати за станом здоров’я;

ті, хто містить сім’ю із дітьми;

вагітні або годуючі немовлят;

українці або члени їх сім’єю, які страждають на хронічні захворювання;

студенти;

неповнолітні особи без супроводу.

Українці у Польщі можуть отримати нову допомогу 6000 грн

Розмір виплат коливатиметься від 610 злотих (5422 гривень на кожного члена сім’ї) до 710 злотих (6311 гривень для глав сім’ї).

Організація допомагатиме лише тим, хто більше за інших потребує підтримки, адже бажаючих отримати виплати дуже багато.

Як оформити виплати

Програма TERA від Polska Akcja Humanitarna діє у двох містах Польщі:

Старгард: Громадська кімната Об’єднання українців у Польщі – Marii Konopnickiej 16;

Ольштин: Ольштинський центр неурядових організацій – Tarasa Szewczenki 1;

Для реєстрації на участь у програмі необхідний попередній запис за номером: +48 800 112 233. Дзвінки приймаються з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 16:00.

За наявності додаткових питань можна звернутися до організації Polska Akcja Humanitarna за номером: 800 105 555 або написавши за електронною адресою: pl@pah.org.pl.

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