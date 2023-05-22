В Україні продовжується програма грошової допомоги від ООН – хто може отримати виплати

В Україні продовжується програма грошової допомоги від ООН. Кошти видаватимуть рівними частинами протягом трьох місяців. Хто і яку суму може отримати

Щоб оформити допомогу, потрібно попередньо заповнити форму або зателефонувати за контактним номером у своїй області, йдеться у повідомленні на сайті Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, повідомляє НСН

Важливо: під час заповнення форми у вас не повинні запитувати персональні дані банківської картки (термін дії, CVV).

В Україні продовжується програма грошової допомоги від ООН

Допомога досить велика. Її можуть отримати переселенці, ті, хто перебуває у Харківській, Сумській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях та постраждав від військової агресії РФ. Також гроші дадуть тим, хто повернувся додому після вимушеного виїзду.

Також важливо, щоб сім’я раніше не отримувала допомоги від ООН, мала офіційний дохід у розмірі до 5400 грн на людину, має одного з батьків, є людина з особливими потребами, прийомні сім’ї.

Гроші можна буде отримати через Western Union, якщо у вас немає банківського рахунку. Крім того, можна отримати гроші через відділення свого банку.

Програма ООН діятиме в Україні доти, доки триває війна. Завдання: захистити найуразливіші версти населення. Українці, які отримують гроші від ООН, також мають право на допомогу від уряду (йдеться про переселенців із окупованих територій).

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