Допомога на дітей під опікою гарантується державою. Розповідаємо, скільки саме виплачують опікунам і як отримати таку допомогу.

Інформацію надає Міністерство соціальної політики України.

У Мінсоцполітики зазначають, що близько чотирьох тисяч дітей в Україні щороку залишаються без батьківського піклування. З війною ця проблема набула особливого значення. Діти, на жаль, втрачають батьків, але жоден заклад не здатен замінити дитині сім’ю, забезпечити тепло і родинний затишок, подарувати дитинство.

Хтось з українців в сьогоднішніх реаліях приймає рішення усиновити дитину, а хтось – обирає варіант опіки. Так, наразі в сім’ях опікунів та піклувальників проживає майже 46 тис. дітей, тобто троє з чотирьох дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування живуть сьогодні в родинах опікунів.

Допомога на дітей під опікою: який розмір і як отримати

Для фінансової підтримки таких родин держава надає відповідні виплати.

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, становить:

на дітей до 6 років – 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970,5 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від 6 до 18 років – 11 186 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку).

Ця виплата адресується опікуну, але кошти є власністю дитини. Ці гроші можна як відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися, так і використовувати на її потреби (при цьому опікуном щотримісяці подається звіт про витрачені суми).

Щоб отримати допомогу, опікун чи піклувальник має подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Також подаються наступні документи:

копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;

довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Читайте також: Допомога на дітей у 2024 році: список виплат під час війни