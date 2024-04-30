Допомога на дітей у 2024 році: список виплат під час війни

Допомога на дітей у 2024 році передбачає низку виплат, розмір яких різний в залежності від категорії. Під час повномасштабної війни з’явилися нові види виплат. Нижче – перелік виплат, які існують станом на сьогодні.

Інформацію Новини України – НСН надають з посиланням на Факти ICTV.

Допомога на дітей у 2024 році: список виплат

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Декретна відпустка – це період, коли батько або мати залишаються доглядати за дитиною після її народження та не ходять на роботу.

Вийти в декрет можна з 30-го тижня вагітності, але жінка має отримати листок непрацездатності (е-лікарняний).

Декретні виплати нараховуються усім жінкам (навіть неповнолітнім), які не застраховані в державній системі соціального страхування.

Розмір допомоги:

загальний — 100% середньомісячного доходу жінки з розрахунку на місяць;

мінімальний розмір — 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць (не менше ніж 757 грн).

Зверніть увагу, що розмір допомоги жінці, яка офіційно працює, залежить від її заробітку за останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою.

Для безробітної допомогу визначатимуть на основі допомоги з безробіття.

Розмір виплат не може бути меншим за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати. Відповідно у 2024 році:

максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють – 106 500 грн на місяць;

мінімальний для жінок, що працюють – 7 100 грн на місяць.

Виплати при народженні дитини

Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу.

Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.

Оформити цю допомогу можна протягом 12 місяців з дня народження дитини. До речі, таку ж допомогу надають і при усиновленні дитини.

Крім традиційного паперового варіанту у 2024 році працює спеціальна послуга єМалятко. Батькам необхідно надіслати заявку та отримати кілька послуг одразу:

реєстрація народження дитини та її місця проживання;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Пакунок малюка 2024

Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді Пакунка малюка. Він містить найнеобхідніші речі для дитини.

У 2024 році збільшиться кількість товарів, які мають попит: багаторазових вологостійких пелюшок, теплого одягу для немовлят, плед-ковдру замінять на більшу для зручнішого використання, натомість зменшать кількість одягу найменшого розміру, – повідомляє Мінсоцполітики

Зазвичай Пакунок малюка видають після виписки з пологового будинку. Але якщо допомога закінчилася у пологовому, то батькам потрібно звернутися до найближчого управління соцзахисту.

Також батьки можуть отримати бейбі-бокс грошима. Під час дії воєнного стану зробити це онлайн не можна. Тому щоб отримати компенсацію за Пакунок, потрібно прийти до найближчого центру соцзахисту. Одному з батьків потрібно подати такі документи:

заяву про те, що ти хочеш отримати Пакунок малюка (або гроші замість нього);

паспорт;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку з пологового будинку про те, що ваша сім’я не отримувала Пакунок малюка.

Розмір грошової компенсації за Пакунок малюка становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. У 2024 році це 2 563 грн.

Відповідно, у 2024 році батьки отримуватимуть за Пакунок малюка 7689 грн.

Виплати матерям-одиначкам

Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька (матір).

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2024 році:

на дітей до 6 років – 2 563 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн;

на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 3 028 грн.

В умовах воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив термін її перегляду.

Аліменти на дитину 2024

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує батько чи матір, якщо у них низькі доходи, становить не менше за 50% від прожиткового мінімуму для дитини певного віку.

Тож мінімальна сума аліментів у 2023 році становитиме:

для дітей до 6 років – 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн;

для дітей 18-23 років – 3 028 грн.

Виплати дітям, над якими встановлено опіку

Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Зверніть увагу, що ці виплати є власністю дитини.

Розмір допомоги теж залежить від прожиткового мінімуму та дорівнює 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2024 році це:

на дітей до 6 років – 6 407,5 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн.

Якщо дитина з інвалідністю, то розмір виплат буде більшим:

на дітей до 6 років – 8 970,5 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 11 186 грн.

Виплати дітям з багатодітних сімей

У 2023 році держава сплачувала допомогу таким родинам у сумі 2 100 грн. Вона призначалася на третю і кожну наступну дитину. У 2024 році сума допомоги не змінилась.

Їх здійснюють щомісяця, доки дитині не виповниться шість років. Оформити заявку на допомогу у 2024 році в розмірі 2 100 грн можна у будь-який час, навіть якщо дитині вже три або чотири роки.

Щоб оформити допомогу, одному з батьків необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг.

Допомога дітям з інвалідністю

Держава надає соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також людям, які піклуються про них, передбачена надбавка на догляд.

Відповідно, діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на виплату у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто у 2023 році це 1652,7 грн.

Допомога дітям-ВПО

Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні.

Для осіб з інвалідністю та дітей сума щомісячних виплат 3 тис. грн.

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