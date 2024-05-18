З початку доби 18 травня на фронті відбулося 22 бойових зіткнення, 8 із них — тривають. Окупанти намагаються прорвати оборону на Харківському напрямку

Окупанти марно атакували в напрямку Вовчанська Харківської області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передають Новини України – НСН.

На Харківському напрямку війська РФ не припиняють спроб прорвати оборону ЗСУ. З початку доби ворог здійснив дві атаки на позиції українських військових в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ — успіху не досягнув. Водночас українські військові намагаються відтіснити окупантів у напрямку населеного пункту Глибоке.

З початку доби на цьому напрямку росія втратила 19 солдатів та 10 одиниць військової техніки. А за минулу добу — до 200 окупантів та 42 одиниці техніки.

18 травня на фронті – ворог намагається прорвати оборону на одному з напрямків

Ситуація на інших напрямках

Куп’янський: українські підрозділи відбивають дві атаки армії рф у напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Синьківки й Тернів, та мають частковий успіх в окремих районах.

Краматорський: окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Українські бійці відбили чотири атаки, триває бій у районі Кліщіївки. Також росія не відмовляється від намірів захопити Часів Яр, попри втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль у напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку. Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в український бойовий порядок, але зазнали втрат і відступили. Сьогодні ворог також втратив там деяку техніку.

Покровський: тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на напрямку минулої доби становили 210 окупантів та 23 одиниці озброєння і техніки.

Курахівський: ворог не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне — Парасковіївка, Славне — Новомихайлівка, Солодке — Водяне, Солодке — Костянтинівка. Наразі втрат позицій не допущено.

Оріхівський: армія рф здійснила одну марну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше Вербового Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

Придніпровський: Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски — Кринки. Втрат позицій не допущено.

Загалом російські війська завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе, здійснили 547 обстрілів позицій українських військ.

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