Грошова допомога малозабезпеченим сім’ям від 1200 до 3600 грн – хто може отримати

В Україні призначається допомога малозабезпеченим сім’ям. ЇЇ розмір може досягати від 1207 до 3682 грн. Для кожної сім’ї розмір виплат розраховується індивідуально

Сума допомоги досягає різниці між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї. Також розмір виплат залежатиме і від кількості членів сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід – це розрахований у середньому протягом місяця дохід всіх членів сім’ї, отриманий протягом півроку. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

При його розрахунку враховуються:

заробітна плата у розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія, щомісячне грошове утримання суддів у відставці;

стипендія – крім соціальних стипендій, що надаються дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;

соціальні виплати, що надаються місцевими органами соціального захисту населення, зокрема, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та газу;

допомога з безробіття, інші виплати, призначені фондами соціального страхування;

грошові перекази, одержані з-за кордону;

грошові перекази, одержані з-за кордону; дивіденди, одержані від цінних паперів.

Грошова допомога малозабезпеченим сім’ям від 1200 до 3600 грн

Статус малозабезпеченої сім’ї в Україні надається громадянам, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижче за гарантований прожитковий мінімум.

Наприкінці грудня 2022 року прожитковий мінімум було збільшено до 2589 гривень на одного члена сім’ї. У зв’язку з цим у 2023 році зросла сума допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Суми щомісячних виплат для малозабезпечених громадян:

для працездатних осіб – 1207 грн;

для непрацюючих та осіб з інвалідністю – 2093 грн;

для дітей віком до 6 років – 2953 грн;

для дітей віком до 18 років – 3682 грн;

для дітей до 23 років (за умови навчання) – 3489 грн.

Членами малозабезпеченої сім’ї вважаються:

чоловік і дружина;

їх рідні та усиновлені діти віком до 18 років;

діти віком до 23 років, які навчаються на денному відділенні у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах та не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами дитинства І та II груп або інвалідами І групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

людина, яка проживає разом з самотньою людиною з інвалідністю І групи та доглядає її;

людина, яка проживає разом з самотньою людиною з інвалідністю І групи та доглядає її; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не одружені, але мають спільних дітей.

Права члена сім’ї має й самотня людина. При цьому до складу сім’ї не входять особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Куди звертатись за допомогою малозабезпеченим сім’ям

Щоб отримати грошову допомогу від держави, треба звернутися до структурного підрозділу соціального захисту населення або до Центру надання адміністративних послуг.

Заявник повинен надати:

заяву у формі, встановленої Мінсоцполітики;

декларацію про доходи та майнове становище;

паспорт;

довідку про доходи або пояснення їх походження;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи – для переселенців;

довідку про безпосередню участь в АТО або у повномасштабній війні;

посвідчення учасника бойових дій.

Допомога малозабезпеченій сім’ї призначається на період 6 місяців, з можливістю продовження. Гроші можна отримувати раз на місяць як на банківську картку Ощадбанку, так і через Укрпошту готівкою.

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