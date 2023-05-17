При призначенні субсидії та розрахунку її розміру враховуються не всі доходи громадян.Стало відомо, які смае виплати не враховуються

Винятки, які не враховуються до середньомісячного доходу, визначені постановою Кабміну від 22.07.2020 № 632.

Про це повідомляє НСН.

Згідно з документом, при призначенні субсидії не враховуються:

частина допомоги при народженні дитини, виплата якої провадиться одноразово;

частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої провадиться одноразово;

одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам;

компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, переместившихся у період дії воєнного стану;

компенсація послуги “Муніципальна няня”, що виплачується одержувачу такої послуги;

Які виплати та види допомоги не враховуються при призначенні субсидії

державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою для догляду за дитиною з інвалідністю підгрупи А та особою з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А;

суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної сплати);

суми одержаних аліментів;

спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку ​​великої рогатої худоби, що народилася у господарствах фізичних осіб;

оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи у цих комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

допомога громадських та благодійних організацій;

допомога на поховання;

матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям, у яких проживають троє та більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, що виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

допомога, компенсація, що надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

вартість безоплатно одержаних санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, у тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації; вартість одержаних дитячих новорічних подарунків;

суми, що виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника у виконанні ним своїх трудових обов’язків;

одноразова натуральна допомога “Пакунок малюка”;

допомога, отримана в рамках реалізації соціальної благодійної програми щодо відновлення добробуту мешканців та розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей;

доходи від розміщення депозитів;

суми, які виплачуються з державного або місцевого бюджету на придбання житла;

кошти, одержані від продажу квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (будинку) протягом шести місяців після здійснення такого продажу;

для осіб, які беруть (приймали) безпосередню участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, не враховуються отримане ними в період безпосередньої участі у зазначених заходах грошове забезпечення та інші виплати та види соціальної допомоги, передбачені для їх посад.

Як ми розповідали раніше, в Україні субсидії на період літа призначають автоматично. Проте, для отримання доплат, необхідно відповідати кільком вимогам

Середній розмір субсидій в Україні у 2023 році становить 1 700-1 800 грн на місяць. Однак ті громадяни, які відповідають визначеним вимогам, можуть отримати доплату розміром 350-400 гривень на період неопалювального сезону.

Варто зазначити, що на час опалювального сезону розмір доплати становить приблизно 1 500 гривень.

Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

Крім того, автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації.

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