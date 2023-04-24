В Україні планують спростити оформлення субсидії – що треба знати

Процедуру оформлення субсидії в Україні планують спростити. Отримувачі субсидій зможуть оформити їх швидше

Попри війну, українці продовжують отримувати субсидії а оплату житлово-комунальних послуг. Процедуру призначення субсидії хочуть спростити. Надавачі послуг публікуватимуть дані про своїх побутових споживачів на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ), що прискорить процес отримання допомоги.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП, розповідає НСН.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову «Про оприлюднення інформації для користувачів програми житлових субсидій».

Документ передбачає налагодження ефективнішої комунікації між виконавцями/надавачами житлово-комунальних послуг і ПФУ. Також буде оптимізована процедура доступу до інформації щодо чинних цін і тарифів на комунальні послуги.

В Україні планують спростити оформлення субсидії

Зокрема, НКРЕКП рекомендувала ліцензіатам, що здійснюють діяльність з постачання електричної енергії, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постачання природного газу, розподілу природного газу побутовим споживачам, розміщувати через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ актуалізовану інформацію щодо кожного побутового споживача комунальних послуг для подальшої автоматичної обробки і аналізу.

«Таким чином, держава працює над мінімізацією часу, який витрачає людина чи родина на призначення соціальних допомог, і максимально автоматизує процес їх отримання до одного кліку в електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду України або в «Дії», – йдеться у повідомлення

Впроваджений підхід до надання соцпослуг будується на основі передових міжнародних практиках державної підтримки вразливих верств населення. Вони спрямовані на спрощення процесу взаємодії між отримувачем послуги і державою, інформування громадянина про можливість отримати послугу навіть без його попереднього звернення до держустанови.

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