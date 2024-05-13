Почалося – ПриватБанк блокує картки клієнтів

Всі картки клієнта Приватбанку заблокували без будь-яких попередніх пояснень. Про те, що ПриватБанк блокує картки клієнтів написав фізична особа-підприємець (ФОП), у своєму відгуку на порталі Мінфін.

Клієнт повідомив, що протягом останніх трьох років він регулярно отримував платежі на свій ФОП рахунок від певної компанії згідно з офіційним контрактом, копію якого він передав у банк. Він дотримувався податкових обов’язків і переводив кошти зі свого бізнес-рахунку на особисту карту для особистих потреб та підтримки батьків.

Початково банківська служба підтримки не могла чітко пояснити, чому рахунки були заблоковані та як їх розблокувати, навіть після того, як клієнт надав угоду та податкову декларацію. У відповідь на скаргу клієнта ПриватБанк вказав на “ризиковані транзакції, що вимагають додаткового контролю” як причину блокування.

Клієнту було сказано, що він має сім календарних днів для подання письмового пояснення мети переказів на картки третіх осіб та документів, що підтверджують джерела коштів. Банк також зазначив, що документи можна подати особисто у відділенні або через онлайн чат “Допомога онлайн”.

До речі, не так давно, клієнтка ПриватБанк поскаржилася, що їй заблокували картку через дві операції на однакову суму.

Клієнтка ПриватБанку тоді написала, що оператор, на якого переправив бот спробував її верифікувати через повторну операцію на 650 грн. Запитував аналогічні питання, що й бот.

Далі клієнтка каже:

“Після відповіді на питання, де було видано паспорт я назвала місто, на що мені оператор сказала, що інформація частково вірна , і оператор сказала, що мені блокує картку і рекомендують звернутися до банку.”

Як на це відреагував ПриватБанк, читайте за посиланням: Як розблокувати картку після невдалої верифікації – роз’яснення ПриватБанка