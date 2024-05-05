Клієнтка ПриватБанк поскаржилася, що їй заблокували картку через дві операції на однакову суму.

Про це вона розповіла у своєму відгуку на порталі Мінфін, повідомляють Новини України – НСН.

“Оператор, на якого переправив бот спробував мене верифікувати через повторну операцію на 650 грн. Задавав аналогічні питання, що йбот. Після відповіді на питання, де було видано паспорт я назвала місто, на що мені оператор сказала, що інформація частково вірна , і оператор сказала, що мені блокує картку і рекомендують звернутися до банку. Жодних уточнюючих питань. Залишили без карти на Великдень”, – поскаржилася українка.

У відповіді на відгук у ПриватБанку повідомили, що під перевіркою може бути будь-який платіж.

“З метою забезпечення безпеки операцій у мережі та захисту коштів на рахунках ми проводимо додаткову перевірку. Процедура спрямована на протидію шахрайству. Відмова від перевірки угоди та підтвердження особи клієнта, або не проходження верифікації наражається на ризик втратити свої кошти”, – зазначили в компанії.

Також у ПриватБанку закликали клієнтку набратися терпіння та з розумінням поставитися до верифікації.

“Для зняття обмеження ви можете звернутися до нашого чату на сайті банку. Вам також знадобиться веб-камера для проходження відео-верифікації”, – зазначили в ПриватБанку.

Як розблокувати картку після невдалої верифікації – роз’яснення ПриватБанку

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