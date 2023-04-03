Для оформлення заявки на отримання субсидії переселенцям знадобиться п’ять основних документів

Субсидії в Україні на оплату житлово-комунуальних послуг призначають одному з членів домогосподарств, який зареєстрований у приміщенні або має договір оренди. Однак у цьому випадку також є винятки.

Так, переселенці мають право на отримання субсидії, навіть не маючи договору на оренду житла, але фактично мешкаючи в ньому. Їм просто необхідно вказати у декларації всіх мешканців. Про це пише видання “Трибуна”, передає НСН.

Чи можуть переселенці отримати субсидії без договору на оренду житла

Слід зазначити, що для ВПО під час призначення субсидії не враховується допомога на проживання. При подачі заявки потрібно додати довідку про статус ВПО та перелік мешканців. Для підтвердження статусу внутрішньо переміщеної особи також може знадобитися проходження комісії.

Які необхідні документи для отримання субсидії:

дані про мешканців домогосподарства;

декларація про доходи та витрати;

заява про призначення субсидії;

довідка про статус ВПО;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП).

Подавати документи можна в режимі онлайн — через сайт ПФУ та мобільний додаток або на порталі “Дія”. Також громадяни можуть звертатися безпосередньо до ПФУ чи ЦНАПу.

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