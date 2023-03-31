Через війну багатьом українцям довелося залишити свої будинки і переїхати до спокійніших регіонів або зовсім за кордон. У інших зменшилися прибутки, хтось залишився без зарплати. Українцям нагадали, хто може не платити за комунальні послуги

Насамперед, варто зазначити, що під час воєнного стану заборонено накладати штрафи за несплату комуналки, це прописано в постанові Кабінету Міністрів України (КМУ) №206. Про це розповідає НСН.

Йдеться про нарахування, стягнення штрафів, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне чи часткове внесення плати за комунпослуги.

Також під час дії воєнного стану за борги не можуть призупинити надання комунальних послуг.

Тому, якщо у вас є борг за електроенергію, воду чи газ, відключити від послуг вас ніхто не має права. Але після війни все доведеться обов’язково повернути. Тому, по можливості, краще борги не накопичувати.

Хто з українців може не платити за комунальні послуги під час війни

За комуналку під час війни можуть не платити українці, у яких через бойові дії зруйновано житло. Але це доведеться довести документально, з наданням заяви та необхідних документів.

Як зазначають юристи, якщо людина жила у квартирі, наприклад, три роки і не платила комунальних платежів, але під час війни її квартиру зруйнували, то ніхто не звільнить її від сплати цього боргу. Тільки у разі, якщо житло та майно повністю знищено, можна не платити за комунпослуги.

Також громадяни можуть не платити за комунальні послуги, якщо виїхали та не користуються ними понад 30 календарних днів. При цьому відсутність документально підтвердити.

Для цього слід звернутися до комунальних підприємств, подавши заяву та документ про підтвердження відсутності у житлі.

Потрібні такі документи:

довідка за тимчасовим місцем проживання;

довідка про лікування;

довідка про проходження військової служби;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Заяву слід подавати до організацій, які займаються:

водопостачання та водовідведення;

постачання гарячої води;

вивіз побутового сміття.

За наявності лічильників можна надати нульові показники. На жаль, це не стосується централізованого опалення та послуг з управління багатоповерховим будинком. Їх все одно доведеться сплатити.

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