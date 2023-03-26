Які комунальні тарифи в Україні не підвищуватимуть з 1 квітня 2023 року

Українців попередили, що 1 квітня можуть підвищитися деякі комунальні тарифи. Одночасно відомо, які тарифи на комуналку точно залишаться незмінними.

Про це інформує НСН з посиланням на NV.

Які комунальні тарифи не зміняться з 1 квітня

На час війни, в Україні запроваджено мораторій на підвищення тарифів на три комунальні послуги. До них відноситься:

розподіл природного газу,

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії,

постачання гарячої води.

Законом Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії військового стану та подальшого відновлення їх функціонування передбачається, що мораторій діятиме протягом військового стану в Україні та 6 місяців після його завершення, повідомляє Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Варто знати, що згідно із законодавством України, НКРЕКП не може впливати на ціноутворення природного газу, тому його постачання здійснюється за цінами, які встановлюються між постачальником та споживачем, крім тих випадків, які передбачені законодавством.

Крім того, за даними комісії регулювання електроенергетики, ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, якщо вони використовують газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з ДК Нафтогаз України, не підлягає збільшенню і залишається такою самою, як була станом на 24 лютого 2022 року.

На які послуги ціни можуть підвищити

Термін дії фіксованих цін на електроенергію для населення спливав 1 квітня. Проте уряд ухвалив рішення продовжити спеціальний період із пільговими цінами на електрику для населення до закінчення опалювального сезону – до 30 квітня.

А от тарифи на водопостачання та водовідведення водоканали можуть підняти вже з 1 квітня. Другий етап подорожчання заплановано на липень. Це пов’язано зі зростанням цін на електроенергію для підприємств, за рік вона подорожчала на 18%. Також удвічі зросли ціни на паливо та реагенти.

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