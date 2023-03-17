Підвищення тарифів на воду. Суми у платіжках зростуть на 60 гривень

Після запланованого на 2023 рік двоетапного підвищення тарифів, витрати домогосподарств на воду та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 гривень.

Про це йдеться у роз’ясненні Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає НСН.

Раніше, НКРЕКП повідомила, що планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів, додали в Комісії.

“Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів”, йдеться у повідомленні.

У регуляторі пояснили, що на першому етапі перегляду зростання рівня середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП буде в середньому на рівні 12,3%, а на другому етапі – 14,1%.

“У середньому по ліцензіатах НКРЕКП за 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн”, деталізувала сьогодні Нацкомісія.

Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, заявили в НКРЕКП.

“Тобто, якщо змінились ціни на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо, відповідно виникає необхідність у перегляді тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з урахуванням актуальних цін складових собівартості цих послуг. Крім того, необхідно звернути увагу на те, що в тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів НКРЕКП включається інвестиційна складова, розмір якої залежить від заходів, які визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік”, йдеться у повідомленні.

У Комісії додають, що за період 2022-2023рр. змінилась ціна на такі витрати:

на електроенергію – у середньому зросла на 18%.

на паливо зросла вдвічі;

на реагенти – зросла вдвічі.

“Якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, наслідки можуть бути негативними. Відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно буде впливати на енергетичну галузь. Також підвищиться рівень зношеності мереж та обладнання, збільшиться кількість аварійних ситуацій та час на відновлення роботи систем водопостачання та водовідведення. До того ж, це спричинить відтік кваліфікованих кадрів на водоканалах через неналежний рівень заробітної плати”, пояснюють у регуляторі.

Зазначимо, що тарифи для ліцензіатів НКРЕКП востаннє переглядалися ще до широкомасштабної війни з РФ, у грудні 2021 року.

Підвищення тарифів на воду. Пояснення НКРЕКП

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