Тарифи на світло та воду перерахують – скільки і чому платитимемо

В Україні вже в березні можуть переглянути тарифи на воду в низці міст. Окрім того, у Кабміні всерйоз розробляють можливість підвищення вартості електроенергії.

Про те, як і чому перерахують тарифи в Україні, пише НСН з посиланням на «Обозреватель».

Підвищення тарифів на воду – справа часу

Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ще з січня 2023-го мала підвищити тарифи на воду. Тоді рішення ухвалили, але несподівано скасували. Офіційна причина: під час ухвалення документа члени комісії заплуталися і не до кінця зрозуміли, за що голосують.

Тепер же, як ідеться в офіційній заяві НКРЕКП, усі зауваження взято до уваги. Членкиня НКРЕКП Ольга Бабій, котра раніше представляла інтереси водоканалів, відмовилася коментувати нововведення. Однак у самому проєкті більшість правок стосується актуалізації витрат на електроенергію та зарплати (із січня цифри застаріли).

Підвищити тарифи на воду планують у великих містах (у невеликих населених пунктах це вже зробила місцева влада, а решті потрібна згода НКРЕКП). Наприклад, згідно з документом комісії, тариф на воду в Києві в межах першого етапу (ймовірно, з квітня) має підвищитися з 16,1 до 18,2 грн за куб (без урахування водовідведення). З липня тариф має становити 22 грн за куб. Загалом 2023-го повна вартість кубометра води (вже з урахуванням водовідведення) має збільшитися з 30,38 до 40,4 грн за куб.

Причин такого зростання кілька. Чим більше води продає водоканал, тим меншим буде тариф (оскільки розподіляє витрати на велику кількість споживачів). У Києві обсяг споживання знизився на 11,65%. При цьому витрати все одно зросли: на 8,6% більше доводиться платити за електроенергію (вже з огляду на те, що під час падіння обсягу споживання скоротилася і кількість використаних кВт⋅год). Збільшилась амортизація на 9,03%.

Різко подорожчали реагенти (на 81,69%), а на зарплати доводиться витрачати на 23,97% більше. У ситуації, коли собівартість зростає, єдиний шанс зберегти тариф – компенсувати нижчі ціни з комунального чи державного бюджету. Проте грошей на це нема.

Тарифи водоканалам, які працюють із ліцензією НКРЕКП, планують підвищити в березні. Водночас маленькі водоканали, які підпорядковуються місцевим радам, уже працюють з новими цінами. Так:

у Старокостянтинові Хмельницької області підвищили вартість води на 13,84%, до 56,84 грн за кубометр;

у смт Нове Кіровоградської області тариф уже підвищили з 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

у Буську Львівської області – на 18%, до 61,64 грн за кубометр;

у Мукачеві – з 28,69 грн до 59,79 грн за кубометр.

Олег Попенко, експерт у сфері ЖКГ, розповідає: окрім тарифу на воду, НКРЕКП може переглянути і вартість електроенергії. Підстави для цього є. Чинний тариф застарів ще до ракетних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. Тепер енергетичним компаніям потрібні сотні мільйонів доларів на відновлення роботи зруйнованих підприємств, мереж, станцій.

Тарифи на електроенергію: точного рішення ще немає

Ще критичніша ситуація з електроенергією. Ремонти після ракетних атак РФ, що продовжуються, триватимуть роками. А на них потрібні мільярди гривень, та єдина можливість їх отримати – збільшити ціну. Економічно обґрунтована ціна на струм приблизно в чотири рази вища за тариф для населення в 1,44 грн. Наприклад, бізнес, який платить за ринковими цінами, вже віддає 6,05 грн за кожну кВт⋅год.

Офіційно в уряді не озвучують варіантів перегляду цін. Кілька співрозмовників «Обозреватель» у Кабміні говорять про можливість скасування диверсифікації цін. Наразі тариф у разі споживання до 250 кВт⋅год становить 1,44 грн, а якщо витрачати більше – кожна кВт⋅год коштуватиме 1,68 грн.

Попенко припускає, що ціни можуть підняти вже з квітня, хоча офіційних прогнозів та оцінок досі немає. Імовірно, ціну не підвищать до 2,3-2,5 грн за кВт⋅год. Припустімо, якщо зараз ви використовуєте 250 кВт⋅год, то щомісяця потрібно платити за струм 360 грн (у разі споживання 251 кВт⋅год – уже 421,6 грн). Якщо вартість електроенергії збільшать удвічі, то за споживання 250 кВт⋅год доведеться платити вже 720 грн.

Ідея полягає в тому, щоб українці, які не можуть платити за комунальні послуги за повною ціною, використовували програму субсидій. А коли уряд утримує низький тариф для всіх, фактично субсидує і тих, хто потребує підтримки, й тих, хто має можливість оплачувати комуналку.

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