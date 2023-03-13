Як безкоштовно отримати продуктовий набір в супермаркеті – правила реєстрації

Кожен українець, хто опинився у скруті, може отримати продуктовий набір у супермаркеті. Для цього потрібно подати заявку на безкоштовний сертифікат від благодійників.

Така допомога доступна не лише людям зі статусом ВПО чи мешканцям нещодавно звільнених регіонів, передає НСН.

Заявки на отримання допомоги можна залишити на державній платформі єДопомога.

Щоб отримати сертифікат на продукти, потрібно:

зайти на платформу єДопомога та обрати вкладку “Отримати допомогу“;

зареєструватися, вказавши свої контактні дані та фактори вразливості;

вибрати зі списку супермаркетів той, де буде зручніше отримати товари.

Допомогу нужденним оплачують благодійники з-поміж небайдужих українців. Коли заявку буде схвалено, до електронного кабінету на платформі надходить спеціальний код або SMS на смартфон.

Після цього залишиться тільки відвідати магазин, вибрати продукти на вказану суму і назвати код касиру або штрих-код з передплати, щоб скористатися допомогою.

Зазначимо, сертифікати є разовими та діють протягом 30 днів після оплати.

Таку допомогу можна використати не тільки на продукти, але й на ліки, паливо чи засоби гігієни.

Також можливо стати благодійником. Для цього потрібно:

Перейти на платформу єДопомога.

Обрати заявку, яку хочете закрити.

Оплатити обрану вами суму.

Після використання заявником допомоги благодійники, що пройшли реєстрацію на платформі, отримуватимуть підтвердження про покупку, в якому буде зазначено перелік придбаних товарів.

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