Нафтогаз оголосив про нововведення для клієнтів – відтепер доступно всім

Газопостачальна компанія Нафтогаз України оприлюднила інформацію про велике нововведення, яке стало доступним із березня 2023 року.

Про це інформує НСН з посиланням на сторінку компанії у Фейсбук.

З 1 березня 2023 року в терміналах самообслуговування ПриватБанку доступні зручні сервіси, стосовно споживання газу, для клієнтів Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Спільно з партнером наша компанія збільшує кількість фізичних точок обслуговування для 12, 3 млн клієнтів, йдеться у повідомленні.

Що тепер доступно у терміналах ПриватБанку:

безпосередньо рахунок (квитанція) за спожите блакитне паливо,

довідка, що у вас немає заборгованості за газ,

акт звірки взаєморозрахунків.

Як користуватися послугами

Для отримання послуги потрібно ввести номер особового рахунку та прізвище у полях, які відображатимуться на екрані термінала, після чого з’явиться можливість надрукувати сформований документ.

Перелік найближчих терміналів доступно за посиланням https://privatbank.ua/map

У компанії нагадали, як отримати знижку на газ

Для того, щоб отримати знижку 1%, необхідно здійснити повну оплату нарахувань за попередній місяць до 15 числа поточного місяця. При цьому оплату необхідно здійснити через платіжні системи IPay, LiqPay, Портмоне, Google pay, Apple pay, ГЕРЦ та додаток Монобанку.

Якщо у вас виникли якісь питання відправляйте їх на пошту client@gas.ua чи звертайтеся у контакт-центр за телефонами:

+38 066 300 28 88

+38 098 300 28 88

+38 093 300 28 88

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