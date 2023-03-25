Термін дії фіксованих тарифів на світло для населення продовжено

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким продовжив термін дії фіксованих тарифів на світло для населення до кінця опалювального сезону.

Як передає НСН, про це у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Термін дії фіксованих цін на е/е для населення спливав 1 квітня. Проте уряд продовжив спецперіод до 30 квітня.

«Механізм покладеного соціального обов’язку продовжуватиме діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін», зазначив Шмигаль.

Таким чином, до 30 квітня вартість електрики для домогосподарств становитиме 1,44 грн/кВт при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 кВт – при споживанні понад 250 кВт.

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