Потерпілі на виробництві з квітня отримуватимуть соціальні послуги замість грошей

З квітня потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання отримуватимуть виключно соціальні послуги, гарантовані їм державою, а не грошовий еквівалент вартості таких послуг

Як наголошують у Мінсоцполітики, це передбачено новою редакцією Закону № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яка набула чинності 1 січня цього року.

Про це повідомляє НСН.

Потерпілі на виробництві з квітня отримуватимуть соціальні послуги

Якщо раніше кошти за соціальні послуги та спеціальний медичний догляд Фонд соціального страхування видавав потерпілим на руки, то зараз їх перераховуватимуть надавачам таких послуг. Тобто сама людина отримуватиме вже не гроші, а саме послуги.

Йдеться зокрема про такі послуги:

послуга стороннього догляду;

послуга побутового обслуговування («догляд вдома»);

послуга спеціального медичного догляду («мобільна паліативна допомога») й інші медичні послуги.

Надавати послуги можуть як професійні надавачі, так і рідні потерпілого.

Новини України:

Як оформити соціальний догляд за родичем в умовах евакуації – Мінсоцполітики