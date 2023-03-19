Від 2,2 до 38 тисяч гривень – грошова допомога під час війни, основні види виплат

Грошова допомога під час війни в Україні надається внутрішньо переміщеним особам, роботодавцям, які працевлаштовують ВПО, громадянам, що надають прихисток переселенцям, а також просто соціально незахищеним та деяким іншим категоріям громадян. Здійснюють підтримку як держава, так і міжнародні організації. Про це пишуть Факти ICTV, передає НСН.

Журналісти зібрали інформацію про основні види виплат, які доступні в Україні під час війни. Про це читайте у матеріалі нижче.

Державні виплати ВПО

Державна виплата, в межах якої ФОП та наймані працівники з територій, де продовжуються бойові дії, можуть отримати виплату 6 500 грн. Цю допомогу потрібно було оформляти через сервіс Дія.

Заявки на виплати вже неможливо надіслати, але гроші отримали ще не всі. Така тривала затримка пов’язана насамперед із великою кількістю бажаючих. Реєстри досі опрацьовують усі дані.

Щомісячна державна допомога на проживання ВПО — 2 тис. грн дорослому та 3 тис. дітям та людям з інвалідністю.

Нині ці виплати ВПО надходять не всім, а лише мешканцям певних громад, що знаходяться на небезпечних територіях (існує декілька рівнів).

Компенсацію 450 грн за комунальні послуги можуть отримати ті, хто надав прихисток у себе вдома ВПО. У період з 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації визначається на рівні 30 грн за кожен день.

Загальна сума компенсації визначається шляхом множення кількості людино-днів на суму компенсації за кожну людину-день.

Тобто якщо одна людина проживала 30 днів, то компенсація становитиме 443,10 грн (14.77 грн. х 30 днів).

Українці, які розмістили у себе вдома ВПО, повинні не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення подати заяву у довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, держадміністрації або відповідної військової адміністрації за місцем проживання ВПО.

По 6500 грн за працевлаштування ВПО. Українські підприємці матимуть змогу отримувати по 6 500 грн за кожного найнятого на роботу переселенця.

Однак у січні 2023 року Кабінет Міністрів збільшив із 6500 до 6700 грн суму компенсації, яку роботодавці отримують за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Міжнародна грошова допомога під час війни

Крім державної допомоги, внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, яка реалізується спільно з урядом України.

Зокрема, таку допомогу ВПО можуть отримати від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України.

Фінансова допомога у рамках програми становитиме 2 500 грн на особу. Виплати здійснюватимуться на підставі даних із інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики сама визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей з Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформаційної платформи Єдопомога.

Для уточнення подробиць можна звернутися на гарячу лінію – 0 800 332 656 або надіслати електронний лист на конфіденційну адресу sos@redcross.org.ua або на загальну feedback@redcross.org.ua.

Виплати від ЮНІСЕФ Спільно – це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни. Багатодітним сім’ям виплачуватиметься допомога у розмірі 2 200 грн. раз на місяць, але не більше ніж на п’ятьох осіб.

Також у 2023 році французька гуманітарна організація ACTED відновила свою діяльність та починає надавати українцям грошову допомогу, яка була припинена влітку 2022 року.

Розмір грошової допомоги складає 2220 грн на кожного члена сім’ї. Допомога виплачується одноразово з розрахунку на всіх переміщених членів сім’ї на період три місяці.

Тобто вам на картку надійде 6600 грн одноразовим платежем.

Агентство ООН у справах біженців. Програма орієнтована на вразливі категорії осіб ВПО, які постраждали від військових дій, та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання у певні регіони України.

Якщо ваша сім’я відповідає всім критеріям, після розгляду заявки ви отримаєте на свою картку виплату у розмірі 2220 грн (на одну особу).

Гроші надходитимуть щомісяця протягом трьох місяців. Зверніть увагу, що 2 220 грн – це виплата на одну особу. Тобто, якщо у вашій родині троє людей, сумарно ви отримаєте 19 980 грн.

Грошова допомога від $1KProject. Це проект американського підприємця українського походження Алекса Іскольда. Проект має на меті об’єднати спонсорів, які готові допомогти українцям.

Українці можуть отримати одноразову фінансову підтримку у розмірі $1 тис. Фактично її виплачують сім’ї-спонсори, які виявили бажання допомогти.

Допомога від Міжнародної організації з міграції. Пріоритетною категорією українців для отримання допомоги від МОМ визначено осіб з інвалідністю, зокрема серед ВПО.

Особи або сім’ї, яким буде надано допомогу від МОМ, отримуватимуть по 2200 грн на кожного члена сім’ї щомісяця, протягом трьох місяців.

Міжнародна організація з міграції надала близько 0,7 млрд грн для допомоги українцям, тобто виплати зможуть отримати близько 100 тис. осіб.

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