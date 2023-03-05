Кому з українців виплатять допомогу у розмірі до 33 300 гривень від Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC).

У березні NRC започаткувала реєстрацію для отримання багатоцільової грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам та громадянам України, які мешкають в районах, що постраждали внаслідок бойових дій та потребують термінової фінансової допомоги для задоволення основних потреб, передає НСН з посиланням на сторінку NRC.

Важливо, щоб усі, хто потребує такої допомоги, змогли скористатися цією ініціативою та зареєструватися для отримання багатоцільової грошової допомоги. Для цього можна звернутися до місцевого офісу NRC або зареєструватися онлайн.

Як зареєструватися, щоб отримати до 33 300 гривень допомоги

Для того, щоб зареєструватися, необхідно завантажити один із месенджерів WhatsApp або Viber на свій смартфон. Для реєстрації через WhatsApp треба додати до контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом «Привіт».

Для реєстрації через Viber, треба буде відскакувати QR-код, який розміщений на картинці. Після цього у своєму діалоговому вікні ви отримаєте повідомлення з інструкціями, яких необхідно дотримуватися для успішної реєстрації.

Якщо через велике навантаження на систему виникнуть технічні збої, не хвилюйтесь і спробуйте зареєструватись пізніше. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за номером «гарячої» лінії NRC 0 800 302 007 або напишіть на адресу електронної пошти ua.info@nrc.no.

Реєстрація триватиме до 20 березня 2023 року для всіх зазначених категорій, але грошова допомога буде надана перш за все найуразливішим категоріям зареєстрованих осіб. Сума допомоги становить 6 660 грн, що дорівнює 2 220 грн на три місяці для кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб.

Які документи та дані знадобляться для заповнення заявки

Для подачі заявки на отримання грошової допомоги Вам буде необхідно надати наступну інформацію: згоду на обробку персональних даних, місце перебування (координати GPS), номер телефону, дані всіх членів домогосподарства (голови домогосподарства та всіх членів родини) – ПІБ, документ, що посвідчує особу, дату народження, ідентифікаційні номери повнолітніх осіб.

Фото свідоцтва про народження дитини чи іншого документу дітей завантажувати не потрібно. Якщо деякі дані будуть відсутні або не відповідатимуть дійсності, це може призвести до довшого оброблення та можливого негативного рішення щодо надання допомоги.

Скільки всього можна отримати грошей

Розмір виплати визначається на основі суми, погодженої гуманітарною спільнотою та Міністерством соціальної політики України.

Розмір виплати становить 2 220 грн х 3 місяці = 6 660 грн на одного члена домогосподарства. Якщо вас троє: 2 220 грн х 3 особи х 3 місяці, то ви отримаєте 19 980 грн. Якщо вас четверо: 2 220 грн х 4 особи х 3 місяці, то ви отримаєте 26 640 грн. Якщо вас п’ятеро: 2 220 грн х 5 осіб х 3 місяці, то ви отримаєте 33 300 грн. Виплату буде здійснено одноразовим платежем на всіх членів домогосподарства.

Максимальна кількість членів домогосподарства, яким можливе нарахування виплати, становить 5 осіб. Сім’я, яка складається з понад 5 осіб, отримає допомогу лише на п’ятьох людей.

Як здійснюється виплата допомоги

Грошову допомогу буде можливо отримати двома способами: на банківський рахунок основного одержувача домогосподарства на всіх членів родини. Рахунок має бути у форматі IBAN та бути приватним (пенсійні картки та картки єПідтримка не підходять для проведення виплати) АБО через сервіс грошових переказів MoneyGram.

Виплата здійснюється на український банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для осіб, у яких немає банківського рахунку.

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