Допомога на проживання під час війни – хто і скільки може отримати

Уряд продовжив дію низки соціальних виплат, серед яких допомога на проживання українцям під час війни, інформує НСН.
За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, допомогу на проживання цього року отримують переселенці, які:
- перемістилися з тимчасово окупованих територій;
- перемістилися з територій, де ведуться бойові дії;
- через військові дії мають зруйноване або непридатне для проживання житло і подали заявку на відшкодування втрат до 20 травня 2022 року через портал «Дія»;
- мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту ушкодження або знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, внаслідок російської військової агресії;
- перебували на обліку як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року;
- станом на 24 лютого отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання;
- після 24 лютого повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії.
Зазначимо, що перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних військових адміністрацій та Київської міської військової адміністрації. Зазначений перелік не є фіксованим і регулярно оновлюється Міністерством, що безпосередньо впливає на призначення чи неможливість призначення допомоги.
Яка сума допомоги
Допомога ВПО надається щомісячно з місяця звернення включно на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:
- для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень;
- для інших осіб – 2000 гривень.
Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням.
Допомога на проживання не надходить. Куди звертатися
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, до кого звертатись внутрішньо переміщеним особам, якщо вони не отримують належні їм виплати на проживання.
Він порадив, у тому разі, «якщо Ви подали заяву на виплату грошової допомоги на проживання ВПО та понад місяць її не отримуєте, звертатися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО».
У разі, якщо вирішити проблему не вдалось, звертатися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: за адресою вулиця Інститутська, 21/8, Київ, 01008; на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua; на гарячу лінію: 0800501720 або за телефоном 044-299-74-08.
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