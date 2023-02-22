9 організацій, що надають фінансову допомогу українцям під час війни – як отримати

Під час війни українцям надають фінансову допомогу багато організацій і фондів. НСН з посиланням на evacuation.city надає список тих, хто допомагає грошима та речами переселенцям.

9 організацій, що надають фінансову допомогу українцям під час війни

1. Неурядова гуманітарна організація ACTED (Франція)

Міжнародна гуманітарна організація ACTED надає грошову допомогу ВПО, які переселились з територій:

Донецької;

Луганської;

Харківської;

Сумської;

Чернігівської;

Миколаївської;

Запорізької;

Херсонської областей.

Розмір допомоги – 2220 грн на кожного члена родини. Допомогу виплачують одним платежем відразу за 3 місяці, на всіх переміщених членів родини через відділення Ощадбанку, Укрпошти або на карту Ощадбанку.

Кому надається допомога?

На підтримку від ACTED можуть претендувати:

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

одинокі люди похилого віку (60 років і старше);

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

родини з вагітними та жінками, що годують;

родини з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;

родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Які умови надання?

Записатися в програму грошової допомоги можна за телефоном 0 800 33 69 36. Для реєстрації необхідно мати при собі документи усіх переміщених членів родини:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту.

Заявку на виплати розглядають протягом 1 місяця. Після розгляду надходить смс-повідомлення з підтвердження або відмовою у наданні виплати.

2. BHA & Save The Children

Благодійна організація BHA & Save The Children надає грошову допомогу для внутрішніх переселенців, які перемістилися протягом листопада-грудня 2022 року до:

Вінницької;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Львівської;

Чернівецької областей.

Розмір виплати – 2200 грн, кошти мають надійти протягом трьох місяців.

Кому надається допомога?

На допомогу BHA & Save The Children можуть розраховувати:

родини переселенців, які не мають безпечного місця проживання;

постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім’ї, засоби до існування внаслідок війни.

А також сім’ї переселенців, які не мають безпечного житла та відповідають хоча б одному критерію:

сім’ю утримує жінка;

або людина похилого віку (60+);

або людина з інвалідністю;

сім’я з дитиною та людьми з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);

сім’я з дитиною та людиною похилого віку;

сім’я з двома і більше дітьми;

сім’я з дитиною під опікою;

сім’я з вагітною жінкою або мамою, яка годує грудьми дитину віком до двох років.

Як отримати?

Організація співпрацює з місцевими владами міст, і саме вони надають списки родин, що відповідають критеріям. Критерії відмінні у всіх регіонах.

Якщо виникли запитання щодо деталей програми, можна звернутися:

на гарячу лінію програми за номером 0 800 609 845 ;

; на офіційний профіль організації у Facebook;

на електронну адресу ukrainianresponse@savethechildren.org.

3. Gate to Ukraine

Gate to Ukraine – платформа, де громадяни США надають допомогу українським багатодітним сім’ям, які постраждали внаслідок війни, були вимушені переїхати, або живуть на тимчасово окупованих територіях.

Розмір допомоги складає $100. Вона надається одноразово.

Кому надається допомога?

Підтримка надається:

людям із зони активних бойових дій;

а також деокупованих/окупованих територій;

у яких є принаймні одна неповнолітня дитина.

Як отримати?

Для отримання допомоги необхідно заповнити форму за посиланням. Після цього заявка проходить перевірку, її перекладають на англійську та розміщують на сайті.

Коли донація надходить у відповідь на запит, кошти надсилають на карту або банківський рахунок. Після отримання коштів Gate to Ukraine просить записати коротку відео-подяку для вашого спонсора.

4. Людина в біді

Чеська гуманітарна організація “Людина в біді” надає грошову допомогу переселенцям, які зареєстровані та проживають в місті Запоріжжя з 1.08.2022 року.

Розмір допомоги – 2200 грн на кожного члена родини з виплатою на 3 місяці.

Кому надається допомога?

Пріоритет буде надаватися особам/сім’ям, які не отримували грошову допомогу від інших гуманітарних організацій, чи вже припинили отримувати.

Як отримати?

Під час реєстрації потрібно надати інформацію з оригіналів документів:

паспорт кожного члена родини;

свідоцтво про народження кожної дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) кожної особи, яка реєструється;

довідка ВПО кожного члена родини, який має статус ВПО (якщо є в наявності).

Один член домогосподарства реєструє всіх членів домогосподарства.

Попередня реєстрація здійснюється за телефоном: 0667228574.

Адреса для подачі документів на допомогу: вул. Українська, 50 (вхід зі сторони двору). Графік: пн-пт з 9.00 до 16.00.

Після реєстрації обробка даних займає 4-8 тижнів. Якщо домогосподарство буде відібрано для отримання грошової допомоги, ви отримаєте SMS від організації “Людина в біді” та від банку. Якщо ні – будете також проінформовані через SMS.

5. Співдія

СпівДія – волонтерська P2P-платформа, створена за підтримки Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Офісу Президента України. На платформі можна залишити заявку на отримання:

благодійної;

юридичної;

психологічної підтримки;

підтримки дітей;

пошуку роботи.

6. БФ “У матусиних долонях”

Благодійний фонд “У матусиних долонях” допомагає сім’ям з дітьми з-поміж переселенців тих, хто проживає в містах, де проводяться бойові дії.

Заявки на допомогу здійснюються за наступними напрямками:

памперси та гігієнічні товари;

ліки для дітей та матусь;

дитяче харчування;

продуктові набори;

іграшки, солодощі, навчальні та розвиваючі матеріали;

одяг.

Кому надається допомога?

Хто може розраховувати на фінансову підтримку:

сім’ї з дітьми, які зареєстровані як ВПО, через бойові дії в вашому місті або селищі;

сім’ї з дітьми, які проживають в містах, де проводяться бойові дії.

Щоб отримати допомогу, необхідно залишити заявку за посиланням.

7. Міжнародний благодійний фонд “Help Us Help UA”

Благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд Help Us Help UA” надає гуманітарну допомогу сім’ям з дітьми, які зареєстровані як ВПО.

Кому надається допомога?

Гуманітарна допомога може надаватися сім’ям з дітьми ВПО, в яких є діти з відповідним соціальним статусом:

діти-сироти (запит може подати опікун, або повнолітня особа з відповідним статусом);

діти, позбавлені батьківського піклування (запит може подати опікун, або повнолітня особа з відповідним статусом);

діти з інвалідністю;

багатодітна сім’я (запит подають сім’ї в яких є троє і більше неповнолітніх дітей або студенти).

Щоб отримати допомогу необхідно заповнити форму запиту на допомогу за посиланням.

В формі необхідно написати:

своє ПІБ;

електронну пошту;

номер телефону;

вказати свій соціальний статус;

тему запиту та повідомлення.

8. Громадська організація “Ми покоління за зміни”

Громадська молодіжна організація надає засоби гігієни для дітей, з інвалідністю, харчування, іграшки та одяг.

Кому надається допомога?

Допомога надається переселенцям з Луганської і Донецької області:

сім’ям з дітьми;

вагітним;

притулкам з літніми людьми;

людям з інвалідністю.

Як отримати?

Для подачі заявки треба написати повідомлення у інстаграм або фейсбук організації із:

зазначенням віку дитини;

з якого міста і куди виїхали;

що саме потрібно і в якій кількості;

номер телефону;

відділення Нової пошти.

9. From Heart

Благодійна організація From Heart надає гуманітарну допомогу ВПО або людям, які знаходяться у містах з критичною ситуацією. Організація відновить прийом заявок на початку весни.

Як отримати?

Для подачі заявки треба написати повідомлення у Інстаграм.

В повідомленні необхідно вказати:

скільки людей у сім’ї, дорослих та дітей

довідку ВПО (якщо ви переселенці),

надіслати прописку, якщо у вашому місті бойові дії

написати назву населеного пункту,

номер відділення Нової пошти,

номер телефону,

ПІБ.

Після отримання посилки треба надіслати фото для підтвердження отримання допомоги.

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