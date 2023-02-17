Ветерани війни в Україні зможуть отримати допомогу у розмірі 16 тисяч гривень. Уряд повідомив про старт нового проекту.

У четвер, 16 лютого, стартував спільний проект Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок війни, повідомляє НСН з посиланням на Урядовий портал.

Хто може отримати допомогу

«Проект поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни», пояснили в уряді.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Допомога ветеранам війни. Як подати заявку

Щоб мати змогу отримати допомогу у 16 тис грн, потрібно подати заявку на сайті за цим посиланням.

На сайті оберіть пункт “Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни”. Пройдіть електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису (КЕП). Перевірте персональні дані (ПІБ, ІПН). Вкажіть дані картки для виплат (номер рахунку у форматі IBAN), а також номер телефону та адресу електронної пошти. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Заявка пройде перевірку Мінветеранів. Якщо потенційний одержувач відповідає всім критеріям програми, йому автоматично буде призначено виплати на вказаний в анкеті номер рахунку.

Зверніть увагу! Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

У тому разі, якщо виплату було призначено, але не було отримано, потрібно звернутися за телефоном +38 063 688 95 96.

Як отримати електронний підпис

Якщо у ветерана вже є електронний цифровий підпис (ЕЦП), отримувати окремо кваліфікований електронний підпис (КЕП) не потрібно. Під час заповнення заяви спрацює і ЕЦП. Однак, на даний момент ЕЦП більше не видають. Тому якщо потенційний одержувач взагалі не має цифрового підпису, потрібно оформити КЕП. Зробити це можна кількома способами:

у податковій службі;

у казначействі;

у державному ПриватБанку;

у мобільних операторів за допомогою Mobile ID.

Найпростіше отримати КЕП онлайн клієнтам “Привату”. У такому разі не доведеться нікуди йти, все можна зробити у “Приват24”. Для цього потрібно:

у меню “Всі послуги” – “Бізнес” вибрати пункт “Завантажити сертифікат”;

заповнити заяву, перевірити дані та підтвердити їх правильність;

вибрати місце на комп’ютері, де буде збережено файл із КЕП та створити пароль для файлу;

ввести на запит систему код із SMS або мобільного застосунка “Приват24”.

На екрані з’явиться серійний номер сертифіката, а на електронну пошту надходить повідомлення про підтвердження випуску КЕП. Такий ключ працюватиме протягом року.

Звертаємо вашу увагу, що проект стартував у тестовому режимі. Після того, як грошову виплату отримають перші 10 тисяч людей, розпочнеться перевірка якості наданих послуг за міжнародними стандартами та продовжиться реалізація проекту.

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