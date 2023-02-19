Виплати одиноким матерям – кого можуть позбавити допомоги

Виплати одиноким матерям можуть бути припинені. Йдеться не про всіх жінок, які самі виховують дітей, а лише про деяких із них.

Міністерство соціальної політики України розробило проект змін до постанови Кабінету міністрів щодо призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Допомога не призначається, якщо на банківському рахунку є понад 100 тисяч гривень.

Відповідний проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Про це повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Причому не обов’язково такі гроші мають бути на одному депозиті. Йдеться й про кілька банківських вкладів. Якщо в сумі на них зберігається понад 100 тисяч гривень, то одинока мати вже вважається фінансово самодостатньою і такою, що не потребує державної допомоги.

Згідно з проектом, допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі якщо:

“Особи, які входять до складу сім’ї, на 1 число місяця, з якого призначається державна соціальна допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації”.

Виплати одиноким матерям можуть припинити

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